Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber! "Temeli atılıp bırakıldı" iddialarına net yanıt
Sosyal medyada "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Defne Devlet Hastanesi için sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atıldı.
Sosyal medyada bazı hesaplar, "Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturmaya çalıştı.
Söz konusu iddialar üzerine Defne Devlet Hastanesi'nin Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
"ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"
Hastanenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü gösterdi.
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