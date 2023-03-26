Defne Devlet Hastanesi için tüm imkanlar seferber! "Temeli atılıp bırakıldı" iddialarına net yanıt

"ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Hastanenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü gösterdi.