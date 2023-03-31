Bu yıl Ramazan’ın teması dayanışma! Dünya hayatı bir iyilik yolculuğu

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de salih kullarını "Onlar iyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar." ayeti ile tasvir ediyor. Mümince bir duruşun, Müslümanca bir hayatın nişanelerinden biri de iyilik…

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