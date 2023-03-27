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Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesi için geri sayım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesi için geri sayım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki çalışmalara ilişkin, "İlçemiz 57 gün sonra temeli yeni atılan 300 yataklı devlet hastanesine kavuşacak" dedi.

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