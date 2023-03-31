Son dakika: Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi için Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.
Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.
Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.
Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- SGK çalışanları ne kadar mesai ücreti alacak? Fazla mesai ücreti kaç TL oldu? 2023 SGK ÇALIŞMA SAATLERİ
- Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!
- Survivor Kardelen neden yok, elendi mi? 2023 Survivor Kardelen sağlık durumu nasıl?
- ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
- EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...
- Musluk nasıl icat edildi? Musluk icat eden ülkeyi bilen kişi sayısı çok az!
- Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!
- Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!