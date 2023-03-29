İYİ Parti ikiye mi bölündü? İYİ Parti'de istifa dalgası başlar mı? A Haber'de sert sözler: Tatlı su milliyetçileri!
6’lı koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşüp pazarlık yapması sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu “Vebale ortak olmayacağım” dediği açıklamasından birkaç gün sonra partisinden istifa etti. Kumar masası diye tabir ettiği masaya geri dönen Meral Akşener ise Yavuz Ağıralioğu ile bugün yapılacak görüşmeyi iptal etti. Peki bu yaşananlar ne anlama geliyor? İYİ Parti ikiye mi bölündü? İYİ Parti'de istifa dalgası başlar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Avukat Serkan Toper değerlendirdi.
Türkiye 2 Mart'ta başlayan ve 72 saat süren baş rolünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oynadığı siyaset tarihine geçen bir tiyatro izledi.
Kemal Kılıçdaroğlu ismini duyunca suratını asıp partisinin yolunu tutan Meral Akşener ertesi gün kirli pazarlıkların dönüyor dediği defalarca buluşup yemek yediği çay içtiği masaya kumar masası deyip yıktı geçti.
Bunun yanında CHP'nin içine 2 bomba bıraktı. İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etti.
Kumar masasını deviren Akşener'in hesapları tutmadı 2 isim Kılıçdaroğlu'na omuz verdi. Ortada kalan Meral Akşener otel odalarında yapılan pazarlıklardan sonra kumar masasına yeniden oturdu ve yine asık suratıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilanın izledi.
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ise sonradan ilave madde ile Genel Başkanlar dışında cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak atanma biletini kaptı.
Masada kozlarını kaybeden asık suratı ile siyasi tarihe geçen Meral Akşener ise katıldığı TV programında spot ışıkları deyip depremden gülmedi sözlerine sarıldı ancak 15 saniye sonra kahkahalar attı ve kendi içinde yaşadığı durumu ortaya koydu. Ülkücülük iddiası ile yola çıkan MHP'yi bölmeye çalışan istediğini alamayınca parti kuran milliyetçi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP için yeşil ışık yaktı ve "görüşür ama masaya talep getiremez" mesajı verdi.
Ancak Akşener'in hesapları yine tutmadı. 6'lı küçük partileri Kılıçdaroğlu'na yine destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Meclis çatısı altında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşerek pazarlık masasına oturdu. 1 saat süren kapalı kapılar arkasındaki görüşmeler sonrası kamera karşısına çıkan Kılıçdaroğlu Türkiye'de olmayan sözde Kürt sorununa dikkat çekip dil problemi varmış gibi göstererek söylediği yalanlar ile gerçeği gizlemeye çalıştı. Ancak durumlar farklı gerçekleşti. PKK'nın ele başları Duran Kalkan ve Bese Hozat Kılıçdaroğlu tam destek verdi. HDP'li Sırrı Sakık 100 yıllık cumhuriyeti devirme sözlerini sarf etti. Kılıçdaroğlu'nun elini sıktığı Pervin Buldan ise "Öcalan'a özgürlük' diyerek gezmeye başladı.
İşte bu ortada İYİ Parti'nin içi kaynamaya başladı. Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu adının dayatılması ve HDP ile yapılan ittifaka karşı çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Ağıralioğlu son dönemde yaptığı açıklamalarla istifa sinyalleri verirken "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadelerini kullanmıştı. Ağıralioğlu'nun yarın basın açıklaması yaparak istifa edeceği öğrenildi. İstifa dilekçesinde ise "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı.
Peki İYİ Parti'de istifa rüzgarı başlar mı? Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den ayrılması ne anlama geliyor? Meral Akşener partisini bir arada tutabilecek mi? HDP'ye verilen sözler İYİ Parti'yi rahatsız etmiyor mu? HDP ve PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına Meral Akşener ve küçük ortaklar neden sessiz kalıyor? HDP'nin stratejisi ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Avukat Serkan Toper değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Avukat Serkan Toper: Gizli kapaklı yürütülmeye çalışan süreç artık ayyuka çıktı. Bizler terör partisi ile pazarlık yapıyorsunuz dediğimizde 'Yok TRT Apo mektubu, yok HÜDA-PAR' diye başlıyorlar konuşmaya burada amaçları pazarlık meselesine cevap vermemek için yapılan bir perdelemedir. Burada soru basit; HDP ile al-ver pazarlığınız var mı? Bu cevap vermek lazım. Millet İttifakı her defasında 'peynir bu kadar, et bu kadar olmuş' diye neyi sorguluyorsunuz diye asıl vermesi gereken cevabı vermeyi haklı soruları geçiştirmeye çalışıyor.
FETÖ'cüler, Kandilciler ve Amerikan emperyalistleri neden Millet İttifakı'nı umut masası olarak görüyor? Bizim burada bilmediğimiz ne yaşanıyor? Sürekli olarak Cumhur İttifakı'na saldırırken 6'lı masayı umut olarak görüyorlar. Terör örgütleri demokrasinin düşmanıdır, insanlığın düşmanıdır. HDP ile 2021 Eylül ayından başlayarak ilişkiye girip Kürt sorunu diye HDP'yi muhatap gösterdiniz. Buna karşılık HDP bunlara fırça kaydı ve muhatap İmralı'dır cevabı verdi. HDP tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak mutabakat metni uyuştuğu için HDP tebrik etti.
HDP bunlara 'yol arkadaşı' dedi Suriye tezkeresini adres gösterdi. Onlarda hizaya geçti 'hayır' oyu verdi. HDP, İYİ Parti üzerinde etkinlik kurmaya çalıştı, Yavuz Ağıralioğlu'na hakaretler etti ancak İYİ Parti bunu sineye çekti. İzmir İktisat Kongresi'nde HDP'li isimlerin söyledikleri ortada cumhuriyet ile hesaplaşmak istiyorlar.
Millet İttifakı ilkelerini, siyasal kimliğini HDP'ye şirin görünme yarışı. Peki HDP'nin bunlara şirin gözükmek için en ufak çabası var mı? YOK! Ellerine silah almışlar silahın gölgesinde siyaset yaptığını iddia ediyor. Hepsinin bilinçaltında üniter devlet yapısına antipatisi olduğu için birleşerek siyaset yapmaya devam ediyorlar.
TATLI SU MİLLİYETÇİLİĞİ!
Sadece bir tiyatro izleniyordu. Milliyetçiliğin 'miş gibi'sini yapıyorlardı.
Demek ki koltuklar çok tatlı. İlkelerine inançlarına tercih edenlerin de ancak ve ancak milliyetçiliği tatlı su milliyetçiliğinden ibaret olur. Yavuz Bey de bugüne kadar İYİ Parti içinde bunca savrulmaya bunca garabet politikasının hayata geçmesine göz göre göre kabullendi bekledi. Hatanın neresinden dönülürse kardır.
İYİ PARTİ'DE İSTİFANIN DEVAMI GELİR Mİ?
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Ağıralioğlu'nun son çıkışlarından sonra HDP kanadından kendisine çok ağır ithamlar geldi. Buna karşı İYİ Parti'den kendisini savunucu açıklamalar gelmemesi üzerine Yavuz Ağıralioğlu istifa kararı aldı. Aslında partisinin içinde kalmayı düşünüyordu.
İstifadan sonra Meral Akşener'in kendisine randevu vermemesi dikkat çekti. İYİ Parti'nin sadece genel merkezinde değil teşkilatlarındaki bu sancının dip dalgasının bir yansıması. Konuşmayan ya da tepki koymak isteyen birçok milletvekili teşkilatta üyeler de var. Yavuz Bey kadar cesaretli olamadılar.
Yavuz Bey'in bu yaptığını örtmeye çalışan bir kesim de var. 24 saattir takip ediyorum sanki Ağıralioğlu kendi duruşundan ya da 'arıza' bir siyasetçi olmasından dolayı bu açıklamayı yaptı, hayır bütün açıklamalarına baktığımızda süreci anlatıyor. Masa HDP ve PKK ile inilti için kurulmuş ve ben bunu kabul edemem diyor.
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