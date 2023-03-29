İYİ Parti ikiye mi bölündü? İYİ Parti’de istifa dalgası başlar mı? A Haber’de sert sözler: Tatlı su milliyetçileri!

Masada kozlarını kaybeden asık suratı ile siyasi tarihe geçen Meral Akşener ise katıldığı TV programında spot ışıkları deyip depremden gülmedi sözlerine sarıldı ancak 15 saniye sonra kahkahalar attı ve kendi içinde yaşadığı durumu ortaya koydu. Ülkücülük iddiası ile yola çıkan MHP'yi bölmeye çalışan istediğini alamayınca parti kuran milliyetçi Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP için yeşil ışık yaktı ve "görüşür ama masaya talep getiremez" mesajı verdi.

Ancak Akşener'in hesapları yine tutmadı. 6'lı küçük partileri Kılıçdaroğlu'na yine destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Meclis çatısı altında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşerek pazarlık masasına oturdu. 1 saat süren kapalı kapılar arkasındaki görüşmeler sonrası kamera karşısına çıkan Kılıçdaroğlu Türkiye'de olmayan sözde Kürt sorununa dikkat çekip dil problemi varmış gibi göstererek söylediği yalanlar ile gerçeği gizlemeye çalıştı. Ancak durumlar farklı gerçekleşti. PKK'nın ele başları Duran Kalkan ve Bese Hozat Kılıçdaroğlu tam destek verdi. HDP'li Sırrı Sakık 100 yıllık cumhuriyeti devirme sözlerini sarf etti. Kılıçdaroğlu'nun elini sıktığı Pervin Buldan ise "Öcalan'a özgürlük' diyerek gezmeye başladı.