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Son dakika: İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Son dakika: İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Ağıralioğlu geçtiğimiz günler altılı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlıklarını dile getirip "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

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