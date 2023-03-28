İşte Ağıralioğlu istifasının perde arkası! Hilmi Daşdemir A Haber'de yorumladı: İYİ Parti'ye ağır geldi
İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa kararı sonrası büyük bir deprem yaşanırken, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'ne katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir yaşanan süreci değerlendirdi. Daşdemir, Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'nin muhafazakar ve ülkücü yüzü olduğunu söylerken "En başından beri orada evinde gibi hissetmiyordu." ifadelerini kullandı. Daşdemir ayrıca "Ağıralioğlu özgürleşti ve kendisine yeni bir yol çizecek. Ağıralioğlu İYİ Parti'ye ağır geldi." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Milletvekili aday adaylığına başvuru yapmayacağını duyuran ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.
Ağıralioğlu, bir TV kanalında Genel Başkan Meral Akşener ile görüşüp hellaleştikten sonra istifa edeceğini açıkladı. Ancak partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Akşener ile Ağıralioğlu arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmeyeceği öğrenildi.
Ağıralioğlu'nun yarınki tarih ile kaleme aldığı istifa dilekçesini partiye gönderildiği belirtildi.
Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında Ağıralioğlu'nun istifasını değerlendirdi.
MUHAFAZAKAR VE ÜLKÜCÜ YÜZÜYDÜ
İYİ Parti açısından bakıldığında muhafazakar ve ülkücü yüzüydü Ağıralioğlu. Kitleyi belli bir noktada tutabiliyordu. En başından beri orada evinde gibi hissetmiyordu.
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