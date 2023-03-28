İşte Ağıralioğlu istifasının perde arkası! Hilmi Daşdemir A Haber’de yorumladı: İYİ Parti’ye ağır geldi

İYİ PARTİ'YE AĞIR GELDİ

Ağıralioğlu özgürleşti ve kendisine yeni bir yol çizecek. Ağıralioğlu İYİ Parti'ye ağır geldi. HDP ile ilgili konuları içine atmak zorunda kalmıştı. HDP'liler hakaret etti ama partisinden kimse bir şey demedi.