İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'na salvolar! İstifa sonrası savaş açtılar! Riyakarlık ithamı...
İYİ Parti'de altılı koalisyona yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Yavuz Ağıralioğlu "Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz, 50’yi 1 geçmek için her yol mübah değildir" sözleri sonrası İYİ Parti'den istifa ettiğini söyledi. Bu istifa sonrası Akşener, Ağıralioğlu ile görüşmeyi reddederken İYİ Partili isimler de Ağıralioğlu'nu hedef tahtasına koydu. İYİ Partili isimler Ağıralioğlu için "'riyakar, sustu, sindi, korktu' ithamlarında bulundu. İşte detaylar...
Seçimlere az bir süre kalırken CHP ve İYİ Parti ve HDP kontrolünde koalisyonda büyük bir kaos yaşanıyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geride bıraktığımız günlerde "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" diyerek isyan bayrağını açmıştı.
BÖLÜCÜLERLE PAZARLIK
Ağıralioğlu, "Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz" diyerek 6'lı koalisyonla HDPKK'nın flörtüne sert tepki göstermiş, "50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir" demişti.
AĞIRALİOĞLU İSTİFA ETTİ
İYİ Parti'de Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadeleri yer aldı.Tüm bu gelişmelerin ışığında Meral Akşener'in kurmaylarından istifasını veren Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan açıklamalar peşi sıra geldi.
AKŞENER GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'nun "İstifa edeceğim, Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum" açıklamasının ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme kapısının kapalı olduğunu belirtti.
Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi.
"MASAYA DÖNÜŞTE EL KALDIRAN SENDİN ŞİMDİ NE OLDU?"
İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Twitter hesabından Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulundu.
Uz, "Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divan da seninde olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda EL KALDIRAN'dın şimdi ne oldu?" dedi.
SUSTU, SİNDİ, KORKTU...
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Yavuz Ağıralioğlu'nu 'Sustu, sindi, korku' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Türkkan, Meral Akşener'e dayandırdığı paylaşımda "Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana hakkını helal etmesin" ifadelerini kullandı.
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