Türkiye Savunma Sanayii’nde nereden nereye geldi? Nasıl çağ atladı?

Mesut Hakkı Caşın'ın öne çıkan sözleri:

"Aslında Türkiye'nin bu alanda geldiği nokta çok önemli. Müttefikimiz olan ABD'ye teşekkür ediyorum. Her ne kadar F-16 konusunu orada okumuş olsam da. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Yunan lobisinin faaliyetleri ile o zaman bize ambargo kararı çıktı. Herkes bu kararı trajedi olarak yorumladı. Çünkü siz müttefiksiniz NATO'nun güney kanadı olarak Sovyetler Birliği yani Kızıl Ordu'yu olduğu yerde tutuyorsunuz. Hava de deniz kuvvetlerini bir şekilde parçasız bırakıyorsunuz.