CHP medyasında HDP güzellemeleri! Merdan Yanardağ'dan aklama çabası

Yedili koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından HDP de aday çıkartmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası CHP kanallarında HDP güzellemeleri yapılırken Merdan Yanardağ'ın HDP sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yanardağ hiçbir HDP'li ismin terörü övmediğini söyledi. İşte detaylar... .