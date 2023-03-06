Afet bölgesinde Berat Gecesi hazırlığı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de: "Ruhi yenilenme için büyük vesile"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Geceyi deprem bölgesinde geçirecek olan Erbaş, "Bu gece depremde vefat eden kardeşlerimiz ve enkazlardan yaralı kurtulan vatandaşlarımız için dua edeceğiz" dedi. Berat Gecesi'nin günahlardan affolunması için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Erbaş, "Müslümanlar için mübarek gün ve geceler ruhi yenilenmeye vesile oluyor. İdrak ettiğimiz mübarek geceler, bayram günleri, dinimizin önemli anlarındandır" ifadelerini kullandı.
Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili idrak ediliyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ A HABER'DE
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Geceyi deprem bölgesinde geçirecek olan Erbaş, "Bu gece depremde vefat eden kardeşlerimiz ve enkazlardan yaralı kurtulan vatandaşlarımız için dua edeceğiz" dedi.
Berat Gecesi'nin günahlardan affolunması için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Erbaş, "Müslümanlar için mübarek gün ve geceler ruhi yenilenmeye vesile oluyor. İdrak ettiğimiz mübarek geceler, bayram günleri, dinimizin önemli anlarındandır" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın A Haber Muhabiri Yüksel Akalın'a yaptığı açıklamalar şöyle:
Öncelikle milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i Beratını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Üç aylar Peygamber Efendimizin duasıyla, 'Yarabbi Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır' diyerek dua etmiştir ve bize öğretmiştir.
Biz 3 ayların başından itibaren Regaip gecesini, Leyle-i Miracı idrak ettik bu gece de Leyle-i Beratı idrak edeceğiz. Kahramanmaraş'tayız, inşallah beratımıza vesile olur 3 aylar. İbadetlerin Cenab-ı Hak nezdinde daha fazla kabul edileceğine dair müjdeler var. Berat gecesi de bu müjdelerden birisidir. Bu gece inşallah günahlarımızın affı, tövbelerimizin makbul olması için, berata ulaşmamız için İslam alemi olarak tövbelerimizi daha bir gönülden yapacağız. Bundan sonraki süreçte inşallah önümüzdeki hafta boyunca dualarımızın kaubl olması için daha dikkatli olacağız.
Bu akşam Kahramanmaraş'tan Berat gecesi programımızı yapacağız TRT 1 ve Diyanet televizyonundan. Milletimiz için islam alemi için dua edeceğiz. Asrın afeti diyoruz, tarihte 9 saat arayla 7.5'in üzerinde 2 deprem yaşanmamış. Dolayısıyla bu depremde vefat eden kardeşlerimiz için okuyacağımız salavat, mevlit, tekbir ve Kur'an-ı Kerim'lerin dualarını yapacağız inşallah.
Bu mübarek gecede istikbalde gelecekte daha hayırlı günler geçirmesi ve ibadetle dolu anlar geçirmesi için dua edeceğiz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Binlerce yaralı enkaz altından çıkan kardeşimiz var onlar için de şifa duasında bulunacağız. Cenab-ı Hak şafidir, şafi ismine sığınarak dua edeceğiz.
Berat, Türkçede de kullandığımız gibi günahlardan affolmuş bir şekilde dualarımızı kabul etmesidir. Günahlardan affolunması anlamına geliyor. Müslümanlar için mübarek gün ve geceler ruhi yenilenmeye vesile oluyor. İdrak ettiğimiz mübarek geceler, bayram günleri, dinimizin önemli anlarındandır. İnşallah bu mübaret geceyi diğer gecelerde olduğu gibi idrak edeceğiz. Müslümanlar olarak rabbimize gönülden niyaz ederek affımızı isteyeceğiz. Afetlerden felaketlerden uzak kalmamız için vesile kılmasını cenabı haktan istemekle idrak etmeye çalışacağız."
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