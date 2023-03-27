Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat | Maaş-ikramiye-zam! Sayılı günler kaldı

Bilindiği gibi biz EYT'lileri 2'ye ayırmıştık. Çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ancak burada çalışanlar için bir sıkıntı var. Onlar işten çıkış yapacaklar orada aslında genel bir sıkıntı yok. Tekrar giriş yapacaklar açısından da şirketler genelde hak kaybı olmasın diye ayın son gününe bırakıyor. O gün başvuru yapılabiliyor.