Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat | Maaş-ikramiye-zam! Sayılı günler kaldı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı ve çözüldü. Başvurular 3 Mart’ta başladı. SGK ve e-Devlet üzerinden başvurular oldukça yoğun oldu. EYT için bir süre kısıtlaması olmazken nisan ayında maaş ve ikramiye almak için artık son günlere girildi. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Türkiye'de milyonları ilgilendiren EYT'nin Başkan Reep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çözülmesinin ardından başvurularını tamamlayan vatandaşlar artık maaş günlerini beklemeye geçti. 3 Mart'ta başlayan EYT başvuru sürecinde kritik haftaya girildi. EYT'lilerin bu hafta başvurularını tamamlamaları gerekiyor aksi halde nisan ayında maaş alamayacaklar. İlk maaşlar SSK için 17-26 Nisan arası Bağ-Kur için 25-28 Nisan arası hesaplarda olacak.
Konunun detaylarını Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:
"Biz nisan ayında maaş ve ikramiye almak için son hafta diyoruz ama bu yanlış anlaşılmasın son hak değil Başvuru süreci devam ediyor. Nisan ayında maaş almak için son hafta. EYT'liler açısından bir süre sınırı yok. Ömürlerinin herhangi bir zamanında başvurup yaş şartı olmadan emekli olabilirler.
Bu cumaya kadar nisan ayında maaş almak için süreleri var. Önümüzdeki haftadan itibaren maaşlar işlemeye başlayacak. Mart ayında herhangi bir gün başvuranlar nisan ayında maaş alacak.
Bilindiği gibi biz EYT'lileri 2'ye ayırmıştık. Çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ancak burada çalışanlar için bir sıkıntı var. Onlar işten çıkış yapacaklar orada aslında genel bir sıkıntı yok. Tekrar giriş yapacaklar açısından da şirketler genelde hak kaybı olmasın diye ayın son gününe bırakıyor. O gün başvuru yapılabiliyor.
Genel anlamda da 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş herkes. Prim şartını kaydını tamamlamak kaydıyla ömrünün herhangi bir yerinde yaş şartı olmadan EYT'ye başvurup emekli olabilirler. Henüz primini tamamlayamamış arkadaşlar da var. Borçlanma için finansal sıkıntı yaşayanlar için bankalar özel ürünler geliştirmeye başladı. Burada bankalar arasında ciddi bir yarış var.
EYT'ye bu ay başvuranlar nisan ayı ile birlikte peşin maaş alacaklar, ikramiyeyi zamlı olarak alacaklar, 20/25 gün farklarını alacaklar, bankadan promosyon alacaklar. Bunun yanında Kurban Bayramı'nda yine ikramiye alacaklar ve temmuz ayında zamları olacak bakıldığı zaman 6'lı bir kazan olacak."
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