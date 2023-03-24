CHP milletvekili Yunus Emre’den PKK’ya yerel özerklik verileceği iması: İktidara gelirsek engelleri kaldıracağız

6'LIDAN ÖRNEK VERDİ, HDP'Yİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASINA GİRİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Bazı konularda birliktelik olacak' diyerek HDP ile yapacağı ittifakı işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP lideri 6'lı koalisyondan da örnek vererek "Biz 6 parti bir aradayız ama kendi içimizde de rekabet ettiğimiz noktalar var" şeklinde konuştu. Bu durum HDP'yi masumlaştırma çabası olarak yorumlandı.