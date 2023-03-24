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CHP milletvekili Yunus Emre'den PKK'ya yerel özerklik verileceği iması: İktidara gelirsek engelleri kaldıracağız

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Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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CHP milletvekili Yunus Emre’den PKK’ya yerel özerklik verileceği iması: İktidara gelirsek engelleri kaldıracağız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından HDP'ye yaptığı ziyarette verdiği mesajlar Kandil'i sevindirirken özellikle CHP Milletvekili Yunus Emre'den flaş bir çıkış daha geldi. Emre CHP kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde terör örgütü PKK’nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini ima etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş dönemde yaptığı açıklamada "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklaması HDP cephesinde büyük bir mutluluk yarattı. Adaylık açıklaması sonrası apar topar HDP'yi ziyarete giden Kılıçdaroğlu koalisyon ortağından gelen talimatları dinledi.

KAYYUMA KARŞIYIZ DİYEREK KANDİL'E SELAM VERDİ

Yapılan görüşme sonrası PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, görüşmede eline tutuşturulan emir listesindeki maddeleri tek tek okudu.

Kayyum uygulamasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu HDP'ye de kol kanat gerdi. HDP cephesi ise "Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na destek sinyali verdi.

HDP İLE İTTİFAKIN İTİRAFI: BÖLGEDE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK

Dün akşam katıldığı canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu bazı noktalarda HDP ile ortak hareket edileceğini de duyurdu.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.

6'LIDAN ÖRNEK VERDİ, HDP'Yİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASINA GİRİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Bazı konularda birliktelik olacak' diyerek HDP ile yapacağı ittifakı işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP lideri 6'lı koalisyondan da örnek vererek "Biz 6 parti bir aradayız ama kendi içimizde de rekabet ettiğimiz noktalar var" şeklinde konuştu. Bu durum HDP'yi masumlaştırma çabası olarak yorumlandı.

KANDİL VE PENSİLVANYA'YA SELAM ÇAKTI

Kılıçdaroğlu ayrıca "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KYK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz " ifadelerini kullandı.

"ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bu gelişmeler yaşanırken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyledi.

RESMEN İTİRAF ETTİ: ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Emre yaptığı açıklamada "İktidara geldiğimizde yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

CHP’den PKK’ya özerklik verileceği iması CHP'DEN PKK'YA ÖZERKLİK VERİLECEĞİ İMASI

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