HaberlerGaleriEmekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Zamlı İkramiye ne zaman yatacak? EYT'li yararlanacak mı?
Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Zamlı İkramiye ne zaman yatacak? EYT'li yararlanacak mı?
Emekliye bayram ikramiyesi netleşti. Uzun zamandır merakla beklenen bayram ikramiyesine yönelik beklenen haber AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek olan zam haberine ilişkin detaylar merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam geldi? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?