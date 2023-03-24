24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Zamlı İkramiye ne zaman yatacak? EYT'li yararlanacak mı?

Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Zamlı İkramiye ne zaman yatacak? EYT'li yararlanacak mı?

Emekliye bayram ikramiyesi netleşti. Uzun zamandır merakla beklenen bayram ikramiyesine yönelik beklenen haber AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek olan zam haberine ilişkin detaylar merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam geldi? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:06
  • 1
  • 13
Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Emekliye İkramiye ne zaman yatacak? EYT’li yararlanacak mı?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca emekliye müjdeler peş peşe geldi Taban aylığının 7.500 TL tutarına yükseltilmesinin ardından bayram ikramiyesi de arttı. Yılda iki kez dini bayramlardan önce verilen ikramiyeye ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyesi EYT'lilere yatacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Emekliye İkramiye ne zaman yatacak? EYT’li yararlanacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Böylece emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 4.000 TL alacak.

  • 3
  • 13
Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Emekliye İkramiye ne zaman yatacak? EYT’li yararlanacak mı?

EYT'LİLERDE YARARLANACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar.

  • 4
  • 13
Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Emekliye İkramiye ne zaman yatacak? EYT’li yararlanacak mı?

Kamuoyunda soru işaretleri var. Kanun teklifi TBMM'de yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren Türkiye'de 7500 liranın altında maaş olmayacak."

  • 5
  • 13
Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Emekliye İkramiye ne zaman yatacak? EYT’li yararlanacak mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek.