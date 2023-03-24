Emekli Bayram İkramiyesi son dakika! +900 TL ZAM SEVİNCİ! Zamlı İkramiye ne zaman yatacak? EYT'li yararlanacak mı?

EYT'LİLERDE YARARLANACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi emekli olduğunu düşünürsek 5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacaklar.