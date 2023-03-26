Çalışan EYT’li için kritik hafta

EYT'li emeklilerin hesabına hem Nisan maaşı hem de Ramazan bayramı ikramiyesi yatacak. Ancak son iki güne dikkat edilmesi gerekiyor. Detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber canlı yayınında anlattı.

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