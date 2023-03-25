EYT’liler bayram ikramiyesinden yararlanacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliye bir müjdeli haber daha verdi. En düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından emekliye bayram ikramiyesi de 1.100 liradan 2 bin TL'ye çıkarıldı.