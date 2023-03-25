Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot: Türkiye için tek çözüm Erdoğan!

Cevap: Macron, Fransız halkının yüzde 82'sine karşı bir adam. Ve halkın yüzde 82'si de Macron'u sevmiyor ve desteklemiyor. Fransa Cumhuriyeti'nde ilk defa bir cumhurbaşkanı bu kadar protesto ediliyor. İnsanlar ilk defa bu kadar kenetlendi ve protestoya katıldı. Onlar reform istiyorlar. Bu durum utanç verici. Bence Macron politikalarının bedelini ödeyecek. Genel seçim öncesi ulusal parlamentoyu kapattı bu doğru değil. Artık çoğunluk onun destekçisi değil. Macron'un problemi Fransa'yı ve Fransızları sevmemesi. Macron, Türkiye ile Fransa arasındaki 500 yıllık ilişkiyi kendi testine soktu. Ama ne Fransa'yı ne de Fransızları seven birinden de bu beklenirdi. İşte Macron'un problemi bu.