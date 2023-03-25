Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot: Türkiye için tek çözüm Erdoğan!
Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler, uluslararası kamuoyu tarafından da yakından sıkı takip altında. Peki, bu seçimlerin önemi ne? Batı seçim sürecini nasıl görüyor? Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2023 sonrası 6’lı koalisyonun gelmesi ve sistem değişikliği ihtimaline dair Prot, “Bu bir facia olur. Kimse PKK'yı arkasına almadan Erdoğan'ın karşısında duramaz. Bu nedenle Türkiye için bir facia olur.” dedi. Ayrıca Fransız Siyaset Bilimci, “Başkan Erdoğan milliyetçi bir lider ve Türk olmaktan gurur duyuyor. Türkiye için ondan başka bir çözüm görmüyorum.” şeklinde yorum getirdi. Prot'un sözlerinde en dikkat çeken nokta ise seçimlerde ortaya konulan ittifaklardı. Bu hususa da değinen Saint-Prot,"Başkan Erdoğan Türkiye için bir şans. Erdoğan'ın karşısındaki aday ise milliyetçileri ve terör örgütü PKK'yı bir arada tutan bir ittifak. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'a karşılar. Ama Türkiye'yi sevmeyenler kimler? Macron, belki Biden." ifadelerine yer verdi.
A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder, Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot ile dünya ve Türkiye'deki güncel siyasete dair önemli bir özel röportaj gerçekleştirdi.
İşte Saint-Prot'a sorulan sorular ve verdiği çok çarpıcı yanıtlar:
"MACRON, TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDAKİ 500 YILLIK İLİŞKİYİ KENDİ TESTİNE SOKTU"
Soru: Fransa'nın tüm şehirleri günlerdir şiddetli toplumsal olaylara sahne oluyor. Macron yönetiminin emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemesi kabul edildi. Yasaya tepki gösteren yüzbinlerce Fransızın eylemleriyse sürüyor. Paris'ten siyaset bilimci Charles Saint-Prot ile hem Fransa'yı hem de Türkiye'de yaklaşan seçimleri konuşacağız. Sayın Saint Prot, hoş geldiniz. Fransa'daki kaosta son durum nedir? Sizce Macron yönetimi geri adım atacak mı?
Cevap: Macron, Fransız halkının yüzde 82'sine karşı bir adam. Ve halkın yüzde 82'si de Macron'u sevmiyor ve desteklemiyor. Fransa Cumhuriyeti'nde ilk defa bir cumhurbaşkanı bu kadar protesto ediliyor. İnsanlar ilk defa bu kadar kenetlendi ve protestoya katıldı. Onlar reform istiyorlar. Bu durum utanç verici. Bence Macron politikalarının bedelini ödeyecek. Genel seçim öncesi ulusal parlamentoyu kapattı bu doğru değil. Artık çoğunluk onun destekçisi değil. Macron'un problemi Fransa'yı ve Fransızları sevmemesi. Macron, Türkiye ile Fransa arasındaki 500 yıllık ilişkiyi kendi testine soktu. Ama ne Fransa'yı ne de Fransızları seven birinden de bu beklenirdi. İşte Macron'un problemi bu.
"TÜRKİYE'Yİ SEVMEYENLER ERDOĞAN'A KARŞILAR"
Soru: Türkiye'de başkanlık ve parlamento seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Sizce bu seçimini önemi nedir?
Cevap: Bu önemli bir seçim. Başkan Erdoğan Türkiye için bir şans. Erdoğan'ın karşısındaki aday ise milliyetçileri ve terör örgütü PKK'yı bir arada tutan bir ittifak. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'a karşılar. Ama Türkiye'yi sevmeyenler kimler? Macron, belki Biden. Türk halkı Türkiye'yi seviyor. Gözlerini açacaklar ve Erdoğan'a oy verecekler.
Avrupa Birliği yok. Belli bir süre önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük ülkeler vardı. Birleşik Krallık gitti. Almanya ABD ile işbirliği yapıyor. Akdeniz'de Fransa Macron ile birlikte kendi rolünü oynamıyor ve bence bu Türkiye ile kötü ilişkilerimiz olmasının sebebi. Avrupa Birliği diye bir şey yok. Macron Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin zayıf olmasını istiyor. Bu yüzden Erdoğan karşıtı.
"BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİYETÇİ BİR LİDER"
Soru: Sizce Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir lider?
Cevap: Bence o en iyisi. Bir tarafta milletini seven ve bizim saygı duyabileceğimiz bir adam olan Erdoğan var. Türkiye'yi sevmeyenler Erdoğan'ı sevmemekle ayrı düşünülemez. Erdoğan milliyetçi bir lider ve Türk olmaktan gurur duyuyor. Türkiye için ondan başka bir çözüm görmüyorum.
"TÜRKİYE AKDENİZ'DEKİ İDDİALARI KONUSUNDA HAKLI"
Soru: Batı ülkeleri açıkça Türkiye'deki muhalefet partilerini desteklemeye devam ediyor. Sizce Batı, Türkiye'deki seçimlere neden bu kadar müdahil oluyor?
Cevap: Ben tüm Batılı ülkelerin böyle olduğunu düşünmüyorum. Mesela ABD, Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu biliyor. Türkiye askeri bir ortak. Sadece Macron gibi Erdoğan'ın karşısında olan biri ideolojik olarak teröristlerle işbirliği yapar. Türkiye, Akdeniz'in çok önemli bir ülkesi. Ama Fransa, İngiltere ne yapıyor? Başkalarıyla ittifak kuruyorlar. Bu aktörlerin Akdeniz'de ne işi var? Türkiye zaten bir Akdeniz ülkesi. Şunu netleştirmeliyiz ki Türkiye Akdeniz'deki iddiaları konusunda haklı.
"TÜRKİYE İÇİN TEK ÇÖZÜM ERDOĞAN"
Soru: Türkiye'de yönetim değişirse sizce ne olur?
Cevap: Bu bir facia olur. Kimse PKK'yı arkasına almadan Erdoğan'ın karşısında duramaz. Bu nedenle Türkiye için bir facia olur. Türk halkının ülkesini seven insanlar olduğunu biliyorum. Ve Erdoğan'a oy verecekler. Türkiye için tek çözüm Erdoğan.
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