25 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Togg'da ön sipariş 100 bini aştı! Başvurular 27 Mart'ta sona erecek, kura çekimi 28 Mart'ta
Yerli otomobil Togg'da için ön sipariş sayısı 8. günde 100 binin üzerine çıktı. Yerli otomobil için başvurular 27 Mart'ta yani pazartesi günü sona erecek, kura çekimi 28 Mart'ta yapılacak. Bu yıl 20 bin, 2030'a kadar 1 milyon Togg üretilmesi hedefleniyor. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.