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Togg'da ön sipariş 100 bini aştı! Başvurular 27 Mart'ta sona erecek, kura çekimi 28 Mart'ta

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 11:08
Yerli otomobil Togg'da için ön sipariş sayısı 8. günde 100 binin üzerine çıktı. Yerli otomobil için başvurular 27 Mart'ta yani pazartesi günü sona erecek, kura çekimi 28 Mart'ta yapılacak. Bu yıl 20 bin, 2030'a kadar 1 milyon Togg üretilmesi hedefleniyor. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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