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TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...

"TOGG ne zaman teslim edilecek?" sorusu merak konusu oluyor. Yerli otomobil TOGG için ön siparişler alınmaya devam ediyor. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Başvurular devam ederken gözler, TOGG ne zaman teslim edilecek? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte TOGG'un teslim tarihi...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 10:11
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TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...

TOGG siparişleri devam ederken, başvuruda bulunanlar ilk teslim tarihini araştırıyor.Ön sipariş sürecinin sona ermesinin ardından kuralar çekilecek ve ilk etapta 20 bin araç sahibine teslim edilecek. ChatGPT'nin derlediği bilgilere göre, başvurulara büyük ilgi gösterilirken, Togg, 2023 senesinde toplamda 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.Peki, TOGG ne zaman, hangi tarihte teslim edilecek? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X'in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL'lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak

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TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...

TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Yerli ve milli otomobil Togg'un satışa başlayacağı ilk modeli T10X için ön siparişleri alınmaya başladı. TOGG T10X ön siparişleri, 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr internet sitesi üzerinden veya Trumore'u indirerek verilebilecek.

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TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...

TOGG İLK TESLİMLER NE ZAMAN?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...

2023 YILINDA HEDEF 20 BİN ARAÇ

Ön sipariş süreci bittikten sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Başvurulara yoğun ilgi gösterilirken Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.