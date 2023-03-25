25 Mart 2023, Cumartesi
TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG T10X siparişi nasıl verilir? İşte ilk teslim tarihi...
"TOGG ne zaman teslim edilecek?" sorusu merak konusu oluyor. Yerli otomobil TOGG için ön siparişler alınmaya devam ediyor. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek. Başvurular devam ederken gözler, TOGG ne zaman teslim edilecek? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte TOGG'un teslim tarihi...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 10:11
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