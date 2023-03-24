Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a 7 günde 100 bin ön sipariş!

TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 günde 100.000 ön sipariş. Teşekkürler Türkiye. Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor. Son gün: 27 Mart Çekiliş: 28 Mart"

7 günde 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣



ön sipariş.



< teşekkürler="" türkiye="">



Heyecan https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında devam ediyor.



Son gün: 27 Mart

Çekiliş: 28 Mart#T10X#Togg pic.twitter.com/qsG3otB7KD — Togg (@Togg2022) March 24, 2023

TOGG'UN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

"T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.