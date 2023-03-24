Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’nda! Genel Başkan Fatih Erbakan’dan son dakika açıklamaları

KARŞI BLOK ÜLKEMİZE MENFAAT GETİREMEYECEK BİR BLOK

Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

CUMHURBAŞKANI GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET EDECEK

Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.