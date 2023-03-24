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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda! Genel Başkan Fatih Erbakan'dan son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’nda! Genel Başkan Fatih Erbakan’dan son dakika açıklamaları

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada Cumhur İttifakı'na katılma kararı alındığı duyuruldu.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan parti binası önünde alınan kararın detaylarını paylaştı. Erbakan AK Parti ile talep ettikleri konularda anlaştıklarını duyururken "Mutabakat metni imza altına alındı." ifadelerini kullandı. Erbakan ayrıca Başkan Erdoğan'ın salı veya çarşamba günü partilerini ziyaret edeceklerini ifade etti. İşte detaylar...

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada Cumhur İttifakı'na katılma kararı alındığı duyuruldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan parti binası önünde alınan kararın detaylarını açıkladı.

KARŞI BLOK ÜLKEMİZE MENFAAT GETİREMEYECEK BİR BLOK

Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de görüştük ve uzlaştık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki blok ortaya koyduğu hedef ve projeler olarak ülkemize menfaat getiremeyecek bir bloktur. Kararlarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

CUMHURBAŞKANI GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET EDECEK

Önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanı Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimizi ziyarette bulunacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. İmza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

MUTABAKAT METNİ İMZALANDI

Burada 3 sayfalık mutabakat metnimizin en son sayfamızı göstermek istiyorum. İmzalanan mutabakat metni burada. Bu noktada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi bakımından sizlerle paylaşmak istedim. Kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum, kıymetli basın mensuplarına ilgi ve teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN PROTOKOL METNİ YSK'YA SUNULDU

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın seçim protokolü, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girmek için ittifak protokolünü YSK'ya teslim etti. Partiler adına heyette MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer aldı.

SAAT 18.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe yaptığı açıklamada"14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık. Muhterem başkanımız, saat 18.00'de genel bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı genişledi! Bir parti daha ittifakta

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