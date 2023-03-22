İYİ Parti'den bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu konuşma öncesi Akşener'den izin aldı! Şebnem Bursalı A Haber'de açıkladı
Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası HDP'ye yapılan ziyaret ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurması siyaset gündemine damga vurdu. Yaşanan bu gelişme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üç maymunu oynarken, Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ağıralioğlu "Bölücülerle pazarlık yapılıyor" derken bu açıklamalara CHP ve HDP'den tepki geldi. Yaşanan süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Şebnem Bursalı flaş bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...
AKŞENER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Bugüne kadar masa altında kalan PKK'nın siyasi ayağı HDP de TBMM'de CHP tarafından yapılan resmi ziyaretin ardından seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.
Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir reaksiyon vereceği merak edilirken henüz Akşener kanadından resmi bir açıklama gelmedi.
BÖLÜCÜLERLE PAZARLIK YAPIYORLAR
Ancak bugün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düştü.
Ağıralioğlu "Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." ifadelerini kullandı.
'BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ'
Ağıralioğlu, 6'lı masayı kurarken nasıl yola çıkıldığına ilişkin ilkeleri hatırlatarak, "Milletinizi duymak, istişare etmek, 'mutabakat' dediğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız. Millete umut olarak kurduğu masada Meral Akşener, bir siyasi dayatmaya maruz kaldığı için itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri 'millet kazanacak' diyen sözlerin sahibidir. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ilk andan itibaren ifade ettik diye; sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye, bize küfredilmesinden rahatsızız" dedi.
KULİSLERDE BOMBA İDDİA
Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP ve HDP'li isimler tepki gösterirken yaşanan olayla A Haber ekranlarında yorumlandı. Gazeteci Şebnem Bursalı A Haber ekranlarında Ankara'daki son kulis bilgilerini paylaşırken flaş bir iddiada bulundu.
AĞIRALİOĞLU AKŞENER'DEN İZİN ALDI
Ben buraya gelmeden önce araştırdım. Yavuz Ağıralioğlu, bu açıklamayı yapmadan önce pazartesi günü Akşener ile görüşüyor. Bu görüşmede Meral Akşener''e böyle bir açıklama yapacağını söylüyor. Akşener de "tamam yapabilirsin" diyor.
KONGRE SONRASI BAYRAK AÇMA DURUMU OLABİLİR
İYİ Parti'de seçim sonrası bir kongre var. Seçimin sonucuna göre Yavuz Ağıralioğlu kendine göre bir pozisyon alacak. Başarısız olunursa bir bayrak açma durumu olabilir. Başarılı olurlarsa da kendisine yeni bir pozisyon verilecek. Olan oldu dün dünde kaldı denilecek. Kulislerde konuşulanlar bunlar.
KONGREYE YÖNELİK MANEVRA MI?
Gazeteci Ceyhun Bozkurt ise Bursalı'nın sözlerine ilişkin yorum yaparken Ağıralioğlu'nun kongreye yönelik bir hamle yapmış olabileceğinin altını çizdi.
Bozkurt "Bu durumda Ağıralioğlu'nun cümleleri boşa çıkıyor. O zaman kongreye yönelik bir manevra yapıyor. O zaman her şey mübah olacak. Taktiksel bir hamle yapıyor o zaman Ağıralioğlu. " ifadelerini kullandı.
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