İYİ Parti’den bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu konuşma öncesi Akşener’den izin aldı! Şebnem Bursalı A Haber’de açıkladı

KONGRE SONRASI BAYRAK AÇMA DURUMU OLABİLİR

İYİ Parti'de seçim sonrası bir kongre var. Seçimin sonucuna göre Yavuz Ağıralioğlu kendine göre bir pozisyon alacak. Başarısız olunursa bir bayrak açma durumu olabilir. Başarılı olurlarsa da kendisine yeni bir pozisyon verilecek. Olan oldu dün dünde kaldı denilecek. Kulislerde konuşulanlar bunlar.