CHP'den İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na sert sözler! İçimizdeki el bombasıydı, pimini çektiler...
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu çarşamba günü yaptığı açıklamada, 6'lı koalisyona zehir zemberek sözlerle yüklendi. 'Masada bize pusu kurdular, itiraz ediyorum' diyen Ağıralioğlu'na, CHP'den aynı sertlikte karşılık geldi. CHP'li bir isim, "İçimizdeki el bombasıydı, dün pimini çektiler." dedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise "Ağıralioğlu bunları neden söyledi kimin için söyledi bilmiyoruz dedi. Umarım kendisi bu konuda daha net açıklamalar yapar" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek 6'lı koalisyonun HDP ile ittifakını topa tuttu. Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılmasına da itiraz etti, partisine masadan kalkmayı tavsiye etti. Ağıralioğlu, "Masada bize pusu kuruldu." dedi. Ağıralioğlu'nun sözleri Ankara kulislerinde en çok konuşulan konuydu. CHP kanadından Ağıralioğlu'na çok sert karşılık geldi.
AĞIRALİOĞLU: MASADA BİZE PUSU KURULDU
Yavuz Ağıralioğlu dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'yi ve 6'lı koalisyonu topa tuttu. Ağıralioğlu, "Masada bize pusu kuruldu" derken, HDP'nin terörle iç içe olmasına vurgu yaptı, daha önce durduğu yerde olduğunu, sözlerini yutmayacağını söyledi.
Ağıralioğlu'nun açıklamalarında dikkat çeken kısımlar şöyle:
6 genel başkanın mutabakatını Kemal bey teklif etti. CHP'nin yaşadığı bu 'kazanabiliriz' duygusuna 3 günde en büyük küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacaınızı gösetrmiş insanlarsınız. Siz daha iktidara gelmeden her şeye kör ve sağır oldunuz. İktidarı matematiğe çevirdiniz.
HDP bugün açıklama yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız dedik. Ben dedim, defalarca dedim.
İYİ Parti, HDP'ye oy veren 6 milyonun kalbini kazanabilse ben bundan iftihar duyarım. Biz bölücüleri, çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz. HDP yetkililerine Türk devletine "katil" derken görüyorum, çok cüretkarlar.
"İTİRAZ EDİYORUM"
Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletimin makamlarının örselenmesine razı değilim. Ben, 'cumhurbaşkanı olacağım' diye devletin makamlarının bu şekilde pay edilerek, 'ümidi büyütüyorum' diye insanların heveslerini kendi iktidar hevesine dönüştürmenin doğru olmadığına inanıyorum. Partimiz istiskal edildi, İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İYİ Parti'den kimse özür dilemedi.
İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine, bu dönüşürken istişarenin ihmal edilmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, belediye başkanları teklifimiz şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum. Bu masada durduğumuz yer sabit olduğu halde önümüzden kaçırılmasının hesabını kim verecek? Biz bu masada taahhüt ettiğimiz her şeyin önünde imzalarımızla sadakatle bekliyorken önünde durduğumuz ve millete umut olduğumuz masayı önümüzden kaçıranlara neden kimse bir şey sormuyor? Ben adaylık sürecindeki bütün usulsüzlükleri reddediyorum. Adaylık süreci içerisinde cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Çerçevesi bu olan bir itirazla bu sürecin içerisinde bulunuyorum. Bu süreç nereye kadar giderse orada milletime verdiğim sözle, milletime adadığım bu hayatın kalbiyle, iradesiyle yürümeye devam edeceğim.
KAMUOYU CEVABINI BEKLİYOR
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ankara'daki son durumları aktardı.
Yeşiltaş, "TBMM'de basın toplantısı vardı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Yavuz Ağıralioğlu'nun basın toplantısı yaptığı yerde bu kez o kameraların karşısına geçti. Bu açıklamalarla ilgili CHP'den nasıl bir tepki gelecek merak ediliyordu. Bunu kendisine sorduk. Ağıralioğlu CHP ile ilgili 6'lı masa ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda "Ağıralioğlu bunları neden söyledi kimin için söyledi bilmiyoruz dedi. Umarım kendisi bu konuda daha net açıklamalar yapar açıklamaları net değil partisi ve Türkiye kamuoyu bu sorunun yanıtlarını bizden değil Ağıralioğlu'ndan beklemektedir." ifadelerini kulllandığını belirtti.
İÇİMİZDEKİ EL BOMBASIYDI PİMİ ÇEKTİLER
CNN Türk'ten Dicle Canova'nın haberine göre; CHP'li kurmaylardan Ağıralioğlu'na sert yanıt geldi. CHP'li kurmay, "İçimizdeki el bombasıydı, dün pimini çektiler. İYİ Parti ile birlikteliğimiz çok güçlü. Bekledikleri tahribatı yaratmaz." dedi. Aynı isim, "Biz Yavuz Ağıralioğlu hariç tüm İYİ Parti grubunun imzasını alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dilekçesini sunduk. Partisi ile ayrıştı, zaten milletvekili adayı da olmadı. Bu nedenle onu İYİ Partiyi dinlediğimiz bir kulakla dinlemiyoruz" ifadelerini de kullandı.
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