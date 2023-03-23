İYİ Parti masayı tekrar devirir mi? İYİ Parti ‘Öcalan’a özgürlük’ şartına neden sessiz?

Genel merkezler bir arada kalmaya çalışsa da 6'lı masanın tabanında bir konsalidasyon yok. Bilindiği gibi İYİ Parti oluşumunun sosyolojik tabanı belli ve burada farklı farklı unsurlar var. Bunun yanında çok önemli bir milliyetçi, vatansever kitle var. İşte bunlar ulaşabildikleri Yavuz Ağıralioğlu ile seslerini çıkardılar. Bakın masada HDP'nin tutum belgesi belli istedikleri belli. Mevzu burada siyah ile beyaz gibi bir şey. Oturup uzlaşırız griyi buluruz durumu yok ortada. HDP anayasanın değiştirilemeyecek maddelerine karşı bir tutum sergiliyor. HDP ile İYİ Parti birlikte olacak mı? Bugüne kadar kaçak güreşildi ama bundan sonra kaçış yok."

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