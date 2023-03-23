İYİ Parti masayı tekrar devirir mi? İYİ Parti ‘Öcalan’a özgürlük’ şartına neden sessiz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Nevruz kutlamaları için "Nevruz terör günü değil" demekle yetindi. HDP'nin Nevruz programında "Öcalan'a özgürlük" istemesine ise açıktan bir tepki gösteremedi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve CHP-HDP iş birliğini sert sözlerle eleştirdi, "Çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim" dedi. Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını muhalefet destekçisi kanallar görmedi. Peki İYİ Parti “Öcalan özgürlük” şartına neden sessiz? Koalisyon aktörleri birbirlerini hedef almaya devam mı edecek? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Meclis'te partisinin grup toplantısında HDP'nin Nevruz kutlamalarındaki teröristbaşı Öcalan'a özgürlük mesajlarına oy kaygısı ile üstü kapalı tepki gösterdi. Öcalan serbest bırakılması mesajının sahibi Pervin Buldan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini doğal karşıladı.
İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve CHP-HDP iş birliğine sert sözlerle tepki gösterdi. HDP'nin 6'lı koalisyona şartlarını kabul ettirmesinin ardından istifa edebileceği konuşulan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamaları televizyon kanallarının büyük çoğunluğunda canlı yayınlandı. Muhalefet destekçisi kanallar Habertürk, KRT, Artı TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV ise Ağıralioğlu'na sansür uyguladı.
Peki İYİ Parti "Öcalan özgürlük" şartına neden sessiz? Koalisyon aktörleri birbirlerini hedef almaya devam mı edecek? Yavuz Ağıralioğlu neden istifa etmedi? Ağıralioğlu yoksa Meral Akşener'in itirazını mı dile getirdi? Ağıralioğlu, Akşener'in gizli sözcüsü mü? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz verdi.
Ceyhun Bozkurt'un öne çıkan ifadeleri:
"İP'teki durumu iyi görmek lazım. Geçmişte MHP'ye yönelik saldırıları ve oradan yönetimi ele geçiremeyince tasfiye edilmeleri ve o süreçteki amaç neydi? Onu iyi görmek lazım. O zaman MHP ile HDP'yi yan yana getirmenin taşlarını döşemek istediler. MHP kritik bir partiydi, milliyetçi ve ülkücü camia sarsılma cephelerden bir tanesiydi PKK'nın siyasi ayağına karşı net duruşu vardı. İşte bunu başaramayınca ortaya İP çıktı.
Burada PKK'ya, FETÖ'ye ve terör örgütleri karşı bir duruş sergilediler. Vitrin olarak kullanılan isimlerin hepsi İP'i ağır şekilde eleştirip istifa etti. PKK ve HDP karşısındaki duruş 2019 yılındaki yerel seçimlerle sarsıldı. 2015 yılından beri amaçları MHP, HDP'nin dışardan desteklediği bir hükümetin içinde olacaktı ama Devlet Bahçeli buna karşı direndi. HDP en başından beri planları içinde var ama İP'in tabanını uzaklaştırmaması gerekiyor. İşte bu yüzden parti içinde tek tük kalan milliyetçi kimliği olan isimler arada bir çıkış yapıp susuyorlar.
Yerel seçimlerde İP ile HDP'nin uzlaştığını gördük, zaten bunun belgeleri sonradan ortaya çıkıyor. Burada belge dediğimiz Kandil'den militanların belediyelere yerleştirilmesidir. Yavuz Ağıralioğlu'nun dün yaptığı açıklamalara biz imza atarız ama Ağıralioğlu burada lafı 'HDP'nin olduğu yerde olmayıza' getiriyor ama Ağıralioğlu hala orada. Acaba İP tabanında yer alan milliyetçi vatandaşların gazını almak için mi bu çıkışlar yapılıyor?"
Mehmet Yalçın Yılmaz canlı yayında şunları söyledi:
"Önceden tabanı rahatlatmak için yapılan açıklamaların biraz daha ötesin bir açıklama oldu. Masanın bacağına kurşun çıktı ben durumu böyle görüyorum. Artık bu gidişatın mümkün olmadığını çok net ifade etti. Bu saatten sonra ya partiden bir cevap gelecek kendisine ya da partiden bir grup insanla birlikte ayrılıp kendi yolunu çizecek. Siyaset konuşup kürsüden inmekle olmuyor. Bir süre bu sözlerin arkasında olmanız ve mücadele etmeniz gerekiyor.
Yıllardır olan bir şey; İYİ Parti içerisinde milliyetçi hassasiyetlere Yavuz Ağıralioğlu dokundu. Bazı yerlerdeki oy depolarına mesajlar veriyordu ama artık her şey ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyarete gitti ortaya çıkan artık bir fotoğraf var. Dolayısıyla bu kadar çok sürecin olduğu bir atmosferde artık Yavuz Ağıralioğlu'nun milletin gazını alması mümkün değil. Artık 2 yol var kendisi gibi düşünenler itirazını yapacak ya da çekip gidecek.
Genel merkezler bir arada kalmaya çalışsa da 6'lı masanın tabanında bir konsalidasyon yok. Bilindiği gibi İYİ Parti oluşumunun sosyolojik tabanı belli ve burada farklı farklı unsurlar var. Bunun yanında çok önemli bir milliyetçi, vatansever kitle var. İşte bunlar ulaşabildikleri Yavuz Ağıralioğlu ile seslerini çıkardılar. Bakın masada HDP'nin tutum belgesi belli istedikleri belli. Mevzu burada siyah ile beyaz gibi bir şey. Oturup uzlaşırız griyi buluruz durumu yok ortada. HDP anayasanın değiştirilemeyecek maddelerine karşı bir tutum sergiliyor. HDP ile İYİ Parti birlikte olacak mı? Bugüne kadar kaçak güreşildi ama bundan sonra kaçış yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı EKRANI 2023 | Tüm Türkiye'de 10 branşta 10.900 sürekli işçi başvuru şartlar neler? Klinik destek, Hasta karşılama...
- İl il tehlikeyi açıkladı: "Kırıldı, kırılacak!" Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara'ya yeni uyarı! Bolu'dan sonra Büyük İstanbul Depremi...
- Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!
- Emekli maaşlarına %36 zam + %114 kümülatif artış! SSK, Bağkur'luya en düşük 7.500 TL! Enflasyon farkı + ara zam! 5.500, 6.500, 7.000, 7.500 TL maaş alanlar...
- Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı zamlı bu ay yatacak mı? Tahsis numaralarına göre...
- Asgari ücret zam olacak mı, var mı? Asgari ücret ara zam 2023 son dakika yapılacak mı? Başkan Erdoğan...
- En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 emekli maaş zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 7.500 TL...
- Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığının 10.900 sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak?
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?