CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Perde arkasından CHP’yi yöneten "ETP grubunda kim, ne iş yapıyor?

Ancak Muharrem İnce bu isimleri bir türlü açıklamadı. Bu konuda ısrarını da sürdürüyor. Dün de bir TV programında kendisine yine CHP'nin içerisindeki bir grubun kendisini hedef aldığını sosyal medya üzerinden eleştirilerin saldırıların olduğunu dile getirdi. Bu grubu da ETO olarak tanımladı.