CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Perde arkasından CHP’yi yöneten "ETP grubunda kim, ne iş yapıyor?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi. CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bir TV programında açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi.
İnce programda "İstanbul il başkanımızı birisi arıyor. Kemal Bey'in iyi dostu. Genel başkanınızla görüşmek istiyorum demiş, olur dedim. Buyurun benimle görüşmek istiyormuşsunuz dedim. Çok üzülüyorum sizi buluşturayım dedi. Olur dedim, aradan 2 ay geçti. 2 kişi ofisime geldi. Bir uzlaşma yolu bulamaz mıyız? dediler. Ben size zeytin dalı uzatayım dedim. Şu trolleriniz var, üç kişi dedim. T'nin, E'nin, O'nun trolleri. Bu troller ikide bir de hakaret etmesinler dedim. CHP Genel Merkezi'nde birtakım insanlar oturuyor Muharrem İnce'yi kötülemek için" ifadelerini kullandı.
Peki CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Perde arkasından CHP'yi yöneten "ETP grubunda kim, ne iş yapıyor? İşte A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıkları:
"Muharrem İnce, CHP'de siyaset yaptığı dönemde bir grubun kendisine cephe aldığını çok sık şekilde dile getirirdi. Hatta 2018'deki olağanüstü kurultay çağrıları öncesinde de Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için imza toplanmıştı. Belirli bir sayıya ulaşılmış, imza atan bazı delegeler imzalarını geri çekmişti.
İşte burada da Muharrem İnce'nin işaret ettiği parti içerisindeki isimlerim müdahale ettiği iddiaları konuşulmuştu. Sonrasında 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası gündeme geldiğinde yine Muharrem İnce'den benzer açıklamalar gelmiş ve parti içi isimleri işaret etmişti. Ancak bu sefer çete ifadelerini kullanmıştı. Parti içinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin kendisine 'operasyon yaptığını' diler getirmişti.
Ancak Muharrem İnce bu isimleri bir türlü açıklamadı. Bu konuda ısrarını da sürdürüyor. Dün de bir TV programında kendisine yine CHP'nin içerisindeki bir grubun kendisini hedef aldığını sosyal medya üzerinden eleştirilerin saldırıların olduğunu dile getirdi. Bu grubu da ETO olarak tanımladı.
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