’Öcalan’a özgürlük çağrısı sonra HDP’ye ziyaret! HDP aday çıkarmayacak mı? HDP koalisyondan ne istiyor?

KAPALI KAPILAR ARDINDA…

"Yani her iki parti arasında bir takım görüşmeler yapılacak. Kapalı kapılar ardında bir takım anlaşmalara varılacak. Bunun neticesinde muhtemelen HDP kendisinin bu seçimler için cumhurbaşkanlığında bir aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyecek. Burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu toplantının içeriği ile alakalı çok detaylı bilgi sahibi olmayacağız. Çünkü Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de HDP netice itibariyle ittifakı ve CHP'nin adaylarını destekledi. Özellikle İstanbul'daki seçimlerin kazanılması noktasında bu destek çok kritik bir rol oynadı. Bu desteğin biz neden verildiğini ya da ne karşılığı verildiğini hiçbir zaman öğrenemedik. Buna ilişkin bir takım işaretler var gözlemlerimiz var ama resmi olarak böyle bir durum söz konusu değil. Burada da benzer bir manzarayla karşı karşıya kalabiliriz.