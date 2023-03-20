'Öcalan'a özgürlük çağrısı sonra HDP’ye ziyaret! HDP aday çıkarmayacak mı? HDP koalisyondan ne istiyor?
CHP Genel Başkanı ve 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yanında bulunan heyet ile birlikte, HDP'yi ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bu ziyaret öncesi İstanbul'da HDP'nin dünkü Nevruz mitinginde binlerce insanın ölümünden sorumlu PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan'a yönelik özgürlük mesajı vermişti. Peki 'Öcalan'a özgürlük çağrısı sonra HDP’ye ziyaret ne anlama geliyor? HDP aday çıkarmayacak mı? HDP koalisyondan ne istiyor? Pazarlık masası Türkiye’yi nasıl paylaşacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Onur Erim ve siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklayan 6'lı koalisyon, seçimler yaklaştıkça Kandil'in siyasi uzantısı olan HDP ile ilk buluşmasını bugün gerçekleştirdi. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sürecinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkması sonrası adeta masanın altında çıkıp ortasına oturan HDP, koalisyon masası ve Kılıçdaroğlu'na gözdağı vererek isteklerini tek tek açıklamaya başladı.
Bakanlık hayali kuran HDP, aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isteklerini dayatmaya başlarken geçtiğimiz günlerde HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı canlı yayında HDP'nin şartlarını sıralamıştı. Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söylemişti.
TUTUM BELGESİ DAYATMASI
Yaşanan bu gelişmeler sonrası HDP'nın tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bir yazı kaleme aldı. "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı yazıda HDP'nin 2021 yılında yayınladığı ve skandal taleplerin yer aldığı "tutum belgesi"ne vurgu yaptı. Demirtaş yazıda, "HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?" ifadelerine yer verdi.
Dünde İstanbul'da yine PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin düzenlediği Nevruz mitinginde skandal olaylar yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bu ziyaret öncesi İstanbul'da HDP'nin dünkü Nevruz mitinginde binlerce insanın ölümünden sorumlu PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan'a yönelik özgürlük mesajı verdi. HDP bu mesajından sonra 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP'yi ziyarete gitti. İşte siyasetin bu pazarlıklarla dolu gündemini Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Onur Erim ve siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi.
Onur Erim'in öne çıkan sözleri:
"HDP'nin aday çıkarmayacağı ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği yönünde birçok şey duyduk. Kamuoyuna verilen yaygın algı HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği hatta 6'lı masanın 7. üyesi olarak aktif bir rol alma imkanın da üstü olacak. Yalnız bunların hepsi spekülasyon açıklama yapılana kadar ne olacağını bilmiyoruz. İsmini bile anmaktan imtina ettiğim HDP'nin muhalefet blokunda yer alan en istikrarlı ve kararlı parti olduğunu söylemek zorundayım.
HDP hiçbir siyasi amacını isteğini politikasını saklamıyor. Bunu uzun zamandır saklamıyorlar. Yerel seçimlerden sonra HDP, Millet İttifakı'na tabiri caizse bir ayar verdi. 'Bizim sayemizde oralardasınız' diyerek tavrını ortaya koydu. Bundan sonra yapılacak işbirliklerinin kapılar arkasında olmayacağını söyledi. HDP masa ile hareket etmenin şartlarını belirledi. 'Kayyumlar kalkacak, siyasiler serbest bırakılacak ve öz yönetim' diye bir tavır ortaya koydu HDP. Türkiye'nin kantonlaşmasına yol verecek bir harita istiyorlar.
Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Güney Doğu'da yer alan bazı illeri özerk yönetime kavuşturacağının taahhüttünü vermişti. İşte bu şartların hepsi masada bunları biliyoruz. HDP siyasetini açık şekilde kamuoyu ile paylaşırsa tüm konuşulanları öğreneceğiz. Ben Millet İttifakı'ndan ve üyelerinden bundan sonra seçimi kazanılmada ne olursa şeklindeki yoluna devam edeceğini ve bundan sonra da bazı konuları konuşmamayı sürdüreceğini düşünüyorum."
KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİ ZATEN BİLİNİYORDU
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş:
"Bir mutabakat olduğu açık. Bu buluşmadan önce de HDP'nin seçim sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği zaten biliniyordu. Kılıçdaroğlu'nun aday olma motivasyonlarından birisi de ya da aday olmasını kolaylaştıracak faktörlerden birisi de aldığı bu destek. Şimdi yapılacak bu görüşmeyle bu toplantıyla aslında bir bakıma bu desteğin resmileşeceğini söyleyebiliriz.
KAPALI KAPILAR ARDINDA…
"Yani her iki parti arasında bir takım görüşmeler yapılacak. Kapalı kapılar ardında bir takım anlaşmalara varılacak. Bunun neticesinde muhtemelen HDP kendisinin bu seçimler için cumhurbaşkanlığında bir aday çıkarmayacağını ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyleyecek. Burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu toplantının içeriği ile alakalı çok detaylı bilgi sahibi olmayacağız. Çünkü Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de HDP netice itibariyle ittifakı ve CHP'nin adaylarını destekledi. Özellikle İstanbul'daki seçimlerin kazanılması noktasında bu destek çok kritik bir rol oynadı. Bu desteğin biz neden verildiğini ya da ne karşılığı verildiğini hiçbir zaman öğrenemedik. Buna ilişkin bir takım işaretler var gözlemlerimiz var ama resmi olarak böyle bir durum söz konusu değil. Burada da benzer bir manzarayla karşı karşıya kalabiliriz.
HDP en baştan itibaren hedeflerinde çok net. HDP kendi siyaset çizgisini ortaya koymuş vaziyette. Hedeflerini çok açık bir şekilde dile getiriyor. Muhtemelen kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde de HDP'nin bu talepleri tartışılacak müzakere edilecek. Bunlara belli ölçülerde cevap verilmesi noktasında bir çaba harcanacak. HDP'nin terörle mücadele konusunda bir takım rahatsızlıkları olduğu biliniyor. Özellikle İHA ve SİHA'ların kullanılmasında HDP geçmiş dönemden itibaren bir takım marjlar ortaya koymuştu. Muhtemelen pazarlık sürecinde bunlar gündeme getirilecektir. HDP'nin onaylayacağı bir takım bakanlar aracılığıyla bu isteklerine de taleplerine de cevap verilebilir."
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