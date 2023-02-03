CHP’nin fonladığı kanalda skandal! Türker Ertürk PKK ağzıyla konuştu: SİHA’ları ve TCG Anadolu’yu hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala muhalefet temsilcileri ise kara propaganda, algı ve tehdit diliyle siyaset yürütüyor.

Kurulduğu günden bu yana 11 kez bir araya gelen, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon bileşenleri, kısır siyasetlerini ve adaylık kaosunu perdelemek için milli gururumuz olan projelere dil uzatıyor, mesnetsiz iddialar üzerinden milli iradeyi hedef gösteriyor.

Bunun son örneği DEVA Partisi'nin eylemleri ile bir kez daha perçinlendi.