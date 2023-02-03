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CHP'nin fonladığı kanalda skandal! Türker Ertürk PKK ağzıyla konuştu: SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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CHP’nin fonladığı kanalda skandal! Türker Ertürk PKK ağzıyla konuştu: SİHA’ları ve TCG Anadolu’yu hedef aldı

Muhalefet temsilcilerinin yerli ve milli projeleri hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li amiral Türker Ertürk, Tele 1 canlı yayınında, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve artık tüm dünya tarafından başarısı kabul edilen yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayri millilikle suçlayan Ertürk, "Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam" dedi. SİHA'ları da karalayan CHP'li Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA'ları hedef alıp 'dokuanacaklarını' ilan etmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala muhalefet temsilcileri ise kara propaganda, algı ve tehdit diliyle siyaset yürütüyor.

Kurulduğu günden bu yana 11 kez bir araya gelen, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon bileşenleri, kısır siyasetlerini ve adaylık kaosunu perdelemek için milli gururumuz olan projelere dil uzatıyor, mesnetsiz iddialar üzerinden milli iradeyi hedef gösteriyor.

Bunun son örneği DEVA Partisi'nin eylemleri ile bir kez daha perçinlendi.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER ÜZERİNDEN TEHDİT: "SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"

Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda 'dokunacak'larını söyledi.

Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılandı.

"CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"

Başkan Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ AMİRAL TCG ANADOLU'YU KARALADI

DEVA Partisi'nin BAYKAR'ı hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP'li amiral Türker Ertürk'ten skandal bir çıkış geldi.

Ertürk, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı.

Türkiye'nin TCG Anadolu gibi bir gemiyi idame edemeyeceğini iddia edip "Bir geminin üzerinde uçuş platformunun olması onun uçak gemisi olduğu anlamına gelmez" diyen Türker Ertürk, milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayri millilikle suçladı.

Ertürk, "Ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam. Zorlarlarsa istifa ederim" diyerek hazımsızlığı gözler önüne serdi.

SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: SİHA'LARI HEDEF ALDI

TCG Anadolu'yu hedef alan sözleriyle 'mandacı bir kafa' yapısında olduğunu gözler önüne seren CHP'li emekli amiral artığı skandalda vites yükselterek yerli ve milli SİHA'ları da hedef tahtasına koydu.

Türker Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun! Pantolun bulamadık gömlek verdiler" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ GÜZELLEMİŞTİ

CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019 yılında Tele 1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savunmuştu.

Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullanmıştı.

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