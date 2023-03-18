Diriliş destanı Çanakkale | Gemiler Boğaz’ı geçemedi! İngiliz ve Fransız donanması battı

İngiliz donanmasına ait Irresistable'ın da (iresıstıbıl) hikayesi farklı değildi. O da bir patlamayla yan yatmaya başladı ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Giderken de mayına çarptı. Ocean'ın onu kurtarma çabaları da yetmedi. Çünkü tabyalardan ve seyyar bataryalardan çapraz ateş açılmıştı. Irresistable'ın (iresıstıbıl) personeli gemiyi bırakarak kaçtı. Terk edilmiş gemi Karanlık Liman'da topçu bataryalarımız tarafından da batırıldı. Denizdeki zaferin sesleri dalgalara tarafından iletiliyordu Anadolu'ya...