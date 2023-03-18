18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Diriliş destanı Çanakkale | Gemiler Boğaz’ı geçemedi! İngiliz ve Fransız donanması battı

Diriliş destanı Çanakkale | Gemiler Boğaz’ı geçemedi! İngiliz ve Fransız donanması battı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
ABONE OL
Diriliş destanı Çanakkale | Gemiler Boğaz’ı geçemedi! İngiliz ve Fransız donanması battı

Denizde kazanılan zaferde en büyük hüsrana uğrayanların başında İtilaf Devletleri’nin gemileri geliyordu. Çanakkale Boğazı'na tam teçhizatlı gemileriyle saldırı başlatan İngiliz ve Fransız gemileri bozguna uğratıldı. Ağır kayıplar veren donanma deniz harekatından vazgeçmek zorunda kaldı.

Destan yazılacak topraklar ateş altındaydı. Düşman 3 koldan saldırıyordu. Denizdeki tansiyon iyice yükselmişti. Çanakkale Boğazı için pusuya yatan İngiliz ve Fransız gemileri yol haritalarını belirlemişlerdi. Amiral de Robeck komutasındaki birleşik filo, destek ve lojistik olmak üzere 103 gemiden oluşuyordu. Filo siperleri ve bataryaları susturacak ardından da mayın gemileriyle Boğaz'daki mayınları temizleyecekti. Onlara göre İstanbul yolu bu şekilde açılacaktı; ama planları tutmadı. Çanakkale geçilmedi.

1915'in Şubat ayıydı. İngiliz ve Fransız gemileri Boğaz'a en geniş çaplı saldırılarını başlattı. En güçlüsü ise 18 mart 1915'te geldi. Tabi o süre zarfında Türk askeri de boş durmadı. En önemli rol Nusret mayın gemisindeydi. 7-8 Mart gecesi sabaha karşı İtilaf Devletleri'nin gemileri sis ve yağmur yüzünden Boğaz'dan çekilmişti. Yüzbaşı Hakkı komutasındaki Nusret mayın gemisi Erenköyü Koyu'na diğerlerinden farklı olarak Boğaz'ın orta hattına dikey değil kıyıya paralel bir şekilde 100 metre aralıkla 26 mayın dökmüştü.

İngilizlere göre mayın sayısı 20 olarak biliniyordu. Bu yanılgı zaferin gelmesinde büyük etki yapacaktı. İtilaf Devletleri'nin birinci filosu boğaza girdiğinde merkez tabyaları bombaladı. Kumkale'nin gerisindeki Türk obüsleri ise saldırıya karşılık verdi. O sırada filodaki Agamemnon ve Inflexible (infeksibıl) isabet aldı. 12 isabet alan Agamemnon geri çekilmek zorunda kaldı. Inflexible ise (infeksibıl) aldığı hasara rağmen muharebeyi sürdürdü.

Türk topçusu düşman gemilerine sınırlı imkanlarla öldürücü darbeler indiriyordu. Fransız gemisi Gaulois da (Golüa) bundan nasibini almıştı. Çanakkale'de müthiş bir mücadele vardı. Yine Fransız gemisi Bouvet (Buve) zaferin kazanılmasında büyük bir paya sahip olan Nusret mayın gemisinin denize bıraktığı mayınlardan birine çarptı. Büyük bir patlamayla 3 dakika içinde 603 mürettebatıyla sulara gömüldü.

İngiliz donanmasına ait Irresistable'ın da (iresıstıbıl) hikayesi farklı değildi. O da bir patlamayla yan yatmaya başladı ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Giderken de mayına çarptı. Ocean'ın onu kurtarma çabaları da yetmedi. Çünkü tabyalardan ve seyyar bataryalardan çapraz ateş açılmıştı. Irresistable'ın (iresıstıbıl) personeli gemiyi bırakarak kaçtı. Terk edilmiş gemi Karanlık Liman'da topçu bataryalarımız tarafından da batırıldı. Denizdeki zaferin sesleri dalgalara tarafından iletiliyordu Anadolu'ya...

İngiliz gemisi Ocean, Mecidiye Tabyası'ndan Seyit Onbaşı'nın attığı mermiyle dümen aksamından hasar görür kontrolden çıkar. Bozguna uğrayan gemi yine Nusret tarafından döşenen mayınlardan birine çarpar ve akıntının da etkisiyle Morto Koyu hizasına kadar sürüklenir. Orada da batar. Düşman neye uğradığına anlam veremez. İtilaf Devletleri şok içindedir. Hem gemilerini hem de 800 askerini kaybetmiştir Planları emelleri suya aslında tabir yerinde ise Boğaz'ın sularına düşmüştür.

Amiral De Robeck emir verir. Tüm gemiler çekilecektir. Boğazı donanmayla geçme hayalleri büyük bir yenilgiyle son bulmuştur. İngiliz Deniz Bakanı Winston Churchill ve Akdeniz Sefer Kuvvetleri Komutanı Sir Ian Hamilton Boğaz'ın geçilmeyeceğini anlamıştır. İtilaf kuvvetleri için yeni hedef 25 Nisan'dı. Kara savaşları için yaralarını sarma ve hazırlık fırsatı bulacaklardı ama sonu onlar için hüsran bizim için bir destanla sonuçlandı.

Külünden doğan millet! Emperyalistlerin batışı KÜLÜNDEN DOĞAN MİLLET! EMPERYALİSTLERİN BATIŞI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı ERDOĞAN'DAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI
Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Dikkat çeken detay ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 108. YIL DÖNÜMÜ! DİKKAT ÇEKEN DETAY
Boğaz’ın kilidi: Hamidiye BOĞAZ'IN KİLİDİ: HAMİDİYE
Tarihe damga vuran kahramanlık hikayesi TARİHE DAMGA VURAN KAHRAMANLIK HİKAYESİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA