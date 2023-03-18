Afrin zaferi 5. yılında! Zeytin Dalı Harekatı kirli planları nasıl bozdu?
Zeytin Dalı Harekatı, zulümler karşısında susan dünyaya bir cevap oldu. Afrin PKK’lı teröristlerden temizlendi. ABD’nin kurmayı planladığı terör kökenli uydu devlet planı bozuldu. 5. yılını geride bıraktığımız harekat ne anlama geliyor?
Teröristlerden temizlenen yerleşim yerleri asıl sahiplerine teslim edildi. Terör hedeflerini yerle bir eden Türkiye barış, huzur ve güven ortamını inşa etme noktasında bölge halkının umudu oldu...
2018'de yapılan Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadelede çifte standarta, komutanlarının YPG'li teröristlerle omuz omuza, kol kola poz verdiği Amerika'ya, yaşanan zulümler karşısında susan dünyaya bir cevap oldu. Afrin operasyonu, Türkiye'nin önündeki engelleri ortadan kaldırarak birçok kazanımın elde edilmesini sağladı.
Zeytin Dalı Harekatı sayesinde oluşan sınır güvenliği ile Hatay-Osmaniye-Kilis ve İslahiye bölgelerine PKK/YPG'nin terör saldırıları önlendi. Terör örgütünün varlığı sınır hattından 35 kilometre uzaklaştırıldı. Harekatı yerel unsurlarla birlikte icra eden Türkiye, aldığı etkili sonuçlarla Suriye ve Irak'ta otorite boşluğu nedeniyle ortaya çıkan güvenlik tehditlerini de bertaraf etmiş oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen Afrin memleketlerine dönen sivil halkın yeniden huzurla yaşayacağı bir yere dönüştü. Küresel güçlerin çıkar savaşına giriştiği Suriye'de zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin jeopolitik denklem içindeki yerini güçlendirdi.
Türkiye Afrin operasyonuyla dünyaya 'Türkiye olmadan bölgeye barış ve huzur' gelemeyeceğini bir kez daha ispatlamış oldu. 21. yüzyılda Türkiye, bekası için yedi düvele karşı mücadele veriyor.
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