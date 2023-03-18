18 Mart 2023, Cumartesi
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Diriliş destanı Çanakkale | Gemiler Boğaz’ı geçemedi! İngiliz ve Fransız donanması battı
Denizde kazanılan zaferde en büyük hüsrana uğrayanların başında İtilaf Devletleri’nin gemileri geliyordu. Çanakkale Boğazı'na tam teçhizatlı gemileriyle saldırı başlatan İngiliz ve Fransız gemileri bozguna uğratıldı. Ağır kayıplar veren donanma deniz harekatından vazgeçmek zorunda kaldı.