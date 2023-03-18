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Haberler Galeri Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü! "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü! "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

Son dakika haberi | Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler, çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı. Bakan Akar ardından madalyayı öperek alnına götürdü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 11:31
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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine Yeni Zellanda Maslahat Güzarı Nicelo Slight, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Capt. Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşesi Albay James Heardman ve temsilciler katıldı.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Türk bayrağına takıldı

Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu.