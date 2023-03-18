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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

Bugün 18 Mart… Büyük zaferin; adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale destanının 108'inci yıl dönümü. Büyük zafer, çeşitli etkinliklerle kutlanacak, Çanakkale'deki kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Çanakkale Deniz Savaşı ve Boğaz Savunması'nın kilit notlarından olan Hamidiye Tabyaları'nın önemini A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan tarihçi Atilla Can Akarcalı değerlendirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:35
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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

A Haber tüm dünyanın bütün gücüyle gelip '1-2 günde Çanakkale'yi geçip İstanbul'u alırız' diyenlere karşı ruhla ve bedenle yazılan destanların destanı Çanakkale Zaferi'ni çeşitli noktalardan yaptığı özel yayınlarla anlatıyor.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

Çanakkale Deniz Savaşı ve Boğaz Savunması'nın kilit notlarından biri Hamidiye Tabyaları'dır. Çanakkale Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için 1892 yılında Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Anadolu Hamidiye Tabyaları, destansı zaferde büyük rol oynadı.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

Tarihçi Atilla Can Akarcalı'nın öne çıkan sözleri:

"Dünyada eşine az rastlanacak muharebelerdir. Çanakkale'yi geçilmez kılan hem askerimizin vatanda aşkı hem de Boğaz'ın 2 yakasına inşa edilen savunma yapılarıdır. Özellikle Anadolu Hamidiye Tabyası, Sultan 2. AbdülHamid döneminde 1892 yılında yapıldı. Burada 9 adet cephanelik ve 10 adet top bulunmaktadır. Çanakkale'de en ağır silahların kullanıldığı silahların olduğu yerdeyiz şu anda. 7 adet 240'lık, 2 adet 355'lik güçlü toplarımız burada yer alıyor.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

18 Mart günü öğle saatlerinde başlayan taarruz ve özellikle Boğaz'ı geçmeye yönelik teşebbüs gerçekleştirildiğinde devasa gemilere karşı ciddi bir mücadele görüyoruz. Hamidiye Tabyası burada çok ciddi bir vazife üstleniyor ve 3 büyük gemiye karşı ciddi bir çarpışma söz konusu. Bizim her 2 yaka da çok ciddi savunma yapılarımız var.

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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

Özellikle tabyalardaki taarruza karşı gösterilen mukavemet çok önemli. Tabyaların üzerinin toprakla kaplı oluşu koruma sağlıyor. 18 Mart 1915'te Çanakkale'yi geçilmez kılan Anadolu Hamidiye Tabyası diyebiliriz. Buradan seken bazı toplar şehir içinde tahribata sebep oldu. Hamidiye Tabyası büyük bir mücadele göstermiş ve zaferin kazanılmasında 1. derece rol sahibi olmuştur.