Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye

18 Mart günü öğle saatlerinde başlayan taarruz ve özellikle Boğaz'ı geçmeye yönelik teşebbüs gerçekleştirildiğinde devasa gemilere karşı ciddi bir mücadele görüyoruz. Hamidiye Tabyası burada çok ciddi bir vazife üstleniyor ve 3 büyük gemiye karşı ciddi bir çarpışma söz konusu. Bizim her 2 yaka da çok ciddi savunma yapılarımız var.