Ulusal Risk Kalkanı Modeli! İmar politikalarında hangi değişiklikler yapılacak?

Afet bölgesi olan Gaziantep'te bakanımız Murat Kurum ile 2. bir toplantı yaptık. Herkes ihtisas alanlarına göre farklı kurullarda görevlendirildi. Ben kentsel tasarımcı olarak Şehirleri İnşa ve İhya Kurulu Üyesi görevi yapacağım. Bunun haricinde kültürler, yer bilimleri, tarih ve yeni inşaat teknolojileri ile alakalı 13 tane kurul oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte tüm kurumlarımıza bir altlık oluşturulacak her biri yönetmelikler bütün her şey baştan aşağı değişecek. Kentsel Dönüşüm Kanunu Cumhuriyet tarihinin en önemli kanunlarında bir tanesi. 2012 yılında çıkmış bir kanundur.