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Haberler Galeri İşveren EYT'li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

İşveren EYT'li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. KGF kefaletinin 50 milyara çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak. İşte tüm detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:04
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İşveren EYT’li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. Kredi Garanti Fonu kefaletinin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.

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İşveren EYT’li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Faiz oranı bütün bankalarda standart olup, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemi olacak.

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İşveren EYT’li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

Fon destekli kıdem tazminatı kredisinde işletme, sektör sınırlaması söz konusu olmayacak. Kredinin direkt çalışanın hesabına aktarılabileceği, işverene verilmesi halinde ise çalışanın hesabına yatırıldığına ilişkin belge istenebileceği belirtiliyor.

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İşveren EYT’li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıdem tazminatı ödeyecek işletmelere 25 milyar kefalet limiti ile 34 milyar liralık kredi hacmi oluşturan EYT Destek Paketi'ni açıklamıştı.

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İşveren EYT’li listesiyle bankaya başvuracak! Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor | Kredi faizi bütün bankalarda standart olacak

Daha sonra bu kefalet limiti 50 milyar liraya çıkarıldı. Böylece yaklaşık 68 milyar liralık bir kredi hacmi oluştu.