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Haberler Galeri EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte başvuru süreci de başlamış oldu. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.Başvuru süreci devam ederken, işlemlerini tamamlayan emekli adayları "EYT başvurusu ne zaman onaylanır, kaç günde belli olur?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 16:31
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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali gerçekleşti. Yaş şartı olmaksızın prim gün sayısı ile değerlendirilen EYT başvuru sorgulama e-devlet üzerinden başladı. İşlemlerini tamamlayan emekli adaylarının gözü kulağı başvuruların sonuçlanacağı tarihe çevrildi.Peki, EYT başvurusu ne zaman onaylanır, kaç günde sonuçlanır? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.

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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT balşvuru sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin önümüzdeki hafta Perşembe veya Cuma günü sonuçlanması bekleniyor.

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EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA