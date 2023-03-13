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AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret! Toplantı sonrası açıklama geldi: Ülkenin menfaati için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz

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Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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AK Parti’den HÜDA PAR’a ziyaret! Toplantı sonrası açıklama geldi: Ülkenin menfaati için Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken HÜDA PAR da Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. AK Parti tarafından HÜDA PAR'a yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı'na katılımı gündeme gelen HÜDA PAR'a AK Parti tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi.

Yapılan ziyaret sonrasında ı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu açıklamalarda bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ: GÖRÜŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek ideali etrafında buluşmak. Erdoğan'ı yeniden seçmek ve onunla birlikte olan partileri Parlamento'ya taşıyabilmektir. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz netleşecek. Sizlerle paylaşılacaktır.

Cumhurbaşkanımıza açıkladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Şimdiye kadar birinci gündemimiz yaraların sarılmasıydı, bundan sonra da birinci gündemimiz yaraların sarılması. Hem Cumhurbaşkanımız ve bizler depremin ilk anından itibaren siyaset konuşmamaya önem gösterdik, yaraların sarılması için çalıştık.

"İTTİFAKLARIN GENİŞLEMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER OLACAKTIR"

Bu seçim sürecinin başlamasıyla birlik siyasi partiler gündemlerini yoğunlaştıracaklar, hem de ittifaklar genişlemek için partiler arası görüşmeler olacaktır.

HÜDA-PAR Geneş Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Ben de huzurlarınıza bizi ziyaret eden AK Parti heyetine teşekkür ediyorum. 2 gün önce basın toplantısında seçimde sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik.

ÜLKENİN MENFAATİ İÇİN CUMHURBAŞKANI'NI DESTEKLİYORUZ

2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı, o zaman da destek vermiştik. 6 Şubat'ta ciddi bir afet yaşadık. 50 bine yakın insanımız can verdi, ciddi yıkımlar var. Zor günlerden geçiyoruz. Bunun dışında çevremizde devam eden çatışmalar var. Suriye'deki çatışma 13. yılına girdi. Bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçları olacağı, atılacak adımların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve kamuoyu da bunu takdir ediyor. Ama maalesef geldiğimiz aşamada son birkaç gündür olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını görüyoruz. Bir yerde milletin menfaati varsa yeri geldi biz geri adım atarız" demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızla ocak ayında yaptığımız görüşmede ittifaka katılma konusunda teklif almıştık. Araya deprem felaketi girdi. Şimdi görüşmeler yeniden devam etti. Birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Asıllığı ile ilgili bir netleşme yok. Gizli saklı bir durum yok. Bizim önceliğimiz milletimizin selametidir. Ülkenin menfaati için Cumhurbaşkanı'nı destekliyoruz.

AK Parti’den HÜDA PAR’a ziyaret! AK PARTİ'DEN HÜDA PAR'A ZİYARET!

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