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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 12:52
Seçime kısa bir süre kaldı. İki ittifaka ilişkin kafalarda pek çok soru işareti var. AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi ile görüşme ile ilgili "Davetimiz olumlu karşılandı" yanıtını verdi. 6’lı koalisyonda HDP düğümüne tepki gösteren Yıldırım, “Bu yeni değil, demek ki pazarlıklar uzun sürmüş.” dedi.
Yeniden Refah Partisi ile ne görüşüldü? YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

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