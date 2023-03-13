13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kılıçdaroğlu neden IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi? PKK’nın Millet İttifakı’na desteği ne anlama geliyor?

Kılıçdaroğlu neden IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi? PKK’nın Millet İttifakı’na desteği ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu neden IMF’den kredi alacaklarının sinyalini verdi? PKK’nın Millet İttifakı’na desteği ne anlama geliyor?

Deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım için borçlanmayı savundu. Millet İttifakı’nın yani 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda uluslararası para fonu yani IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi. Öte yandan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı 6’lı koalisyona destek verdi. Muhalefete akıl veren PKK’lı terörist Karasu, HDP ile ortak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayını katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Kahramanmaraş'taydı. İktidar olmaları durumunda hasar gören illerin yeniden yapılanmasına yönelik projelerinden bahsetti Türkiye'yi borçlandırmayı savundu. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmaları durumunda IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi.

Öte yandan 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tebrikte terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi. Terör operasyonlarından dolayı büyük darbe yediklerini itiraf eden terörist Karasu, 6'lı koalisyondan umutlu olduklarını söyledi. HDP'nin "Kabul edemeyeceğimiz adayı desteklemeyiz" sözlerine gönderme yapan ve 6'lı koalisyonla HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen PKK'lı terörist Karasu, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

IMF talimatı batı medyasından mı? Kılıçdaroğlu neden IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi? PKK'nın Millet İttifakı'na desteği ne anlama geliyor? 6'lı koalisyon terörle nasıl mücadele edecekler? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayını katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan değerlendirdi.

Sefer Aycan'ı öne çıkan mesajları:

"Şimdiden 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Burada HDP var aslında ve CHP'nin en büyük ortağı. HDP gizli şekilde ama en belirleyici en net şekilde ilişki kuran ve hesap yapan partidir. CHP'nin HDP ile ilişkisi yeni değil her zaman vardı. Tabi ki HDP'nin arkasında PKK var. MHP olarak bir tane terörist kalmayana kadar mücadelemizin sürmesini istiyoruz. Güvenlik güçlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda sonuna kadar destek veriyoruz. Bunun yanında biz HDP'nin kapatılması gerektiğini söylüyoruz. HDP ile PKK'nın ilişkisi açık şekilde ortadır. Birsi dağda birisi Meclis'te aynı zihniyete ve aynı söyleme sahiptir. Bizim HDP ve PKK'ya karşı tutumuz nettir.

Burada net olmayan takiye yapan CHP'dir. İttifaka almamış gibi imaj çiziyor ama olası hükümette bakanlık verme konuşuluyor. Burada esas ittifak bence HDP ile yapılmıştır. HDP ile CHP bu seçimlerde iş birliği içindedir. HDP geçmişte CHP ile birliktelik yaptıklarını hep söylüyor ve kazanılan belediyeler ile koltuklar ile ilgili mesajını veriyor ve 'bizim sayemizde oradasınız' diyor. Bunun İYİ Parti'nin yüzüne karşı da söylediler. 6'lı masada HDP'den sanki sadece Meral Akşener'in rahatsız olduğu gibi bir görüntü veriliyor ama bu da zaten inandırıcı değil.

6'lı masanın içinde HDP'ya karşı bir reaksiyon yok. Bunlar olabileceğini ve HDP'ye bakanlık verebileceklerini söylüyorlar. 6'lı masada CHP dışındaki partilerin neredeyse tamamının oy tabanı yok. Burada tek oyu olan yer HDP. İşte bu yüzden HDP'yi yanlarına çekmek istiyorlar. Bir miktar belki İYİ Parti'nin oyu vardı ama Meral Akşener'in son zamanlardaki tutum ve davranışları nedeniyle Akşener partisini ve kendisini bitirdi.

Ortak mutabakat metninde PKK terör örgütü olarak görünmüyor. Bunları bir araya getiren üst akıl ABD ve FETÖ. Tahminlerimiz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yardımcılık teklifi de FETÖ'den geliyor. Bunu Meral Akşener teklif etmiş gibi görünüyor ama bu FETÖ'nün Meral Akşener'i tekrar masaya çağırmak için iki tarafı da ikna ettiği bir girişim olarak görülüyor. Bunların tek derdi cumhurbaşkanlığını ele geçirmek. Kimle ve nasıl yapıldığını hiç önemsemiyorlar. Ortada çok ilkesi ve kalitesiz bir birliktelik var.

IMF'den kredi alma konusu yeni bir konu değil. 'Temiz para bulacağım' diyerek İngiltere'ye gidiyor, ABD'de geziyor. Biz buralarda kimlerle görüştüğünü biliyoruz. Bu küresel sermaye ve IMF'yi yönlendirmek demektir. ABD'deki üst akılları böyle istiyor. Ama bizim IMF'ye ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IMF'ye olan borçları kapattı. Onların tahakkümü altında kurtulduk. Tekrar bunu vaat etmesi bunların aklını gösteriyor."

Ali Özkaya'nın öne çıkan ifadeleri:

"Borç alan emir alır. Bir de bunu uluslararası kuruluşlardan tek amacı ve varlık sebebi dünyaya para satarak onları emri altına alan IMF gibi bir kuruluştan borç alacaksanız mutlaka onun şartlarını ve onun dayatmalarına mecbur kalacaksanız demektir. Bunların geçmişte ne yaptığını herkes biliyor, onların yaptıklarının sıkıntılarını Türk milleti yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2013 yılında IMF'ye olan tüm borçları ödedi IMF'yi Türkiye'den dışarı çıkardı.

İşte bundan sonra mayıs ayının 28'i gibi de malum Gezi olayları başladı. Bugün o olayları organize eden üst akıl ile Millet İttifakı'nı organize eden aklın aynı akıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Meral Akşener bir proje ittifakı olduklarını söyledi. Ortada bir proje varsa bunu çizen ve kurgulayan vardır. Bunu yapanlardan birinin bir ayağın IMF olduğunu kendileri söylüyorlar. Bizim şu anda bütçemiz çok iyi durumda.

Türkiye asrın felaketi ile karşı karşıya böyle bir durum olmasına rağmen ödemelerini yapıyor, inanılmaz yardımları yerine ulaştırıyor. Vergilerden vazgeçiyor buna rağmen bütçe açığını en iyi noktaya getirdi. Ayrıca da planlamış olduğu tüm kamusal yatırımları yapmaya devam ediyor. EYT gibi kimsenin cesaret bile edemediği bir konuyu kanunlaştırıyor. Bunu yapan iktidar, bu kadar güçlü bir kamu maliyesini oluşturan iktidar karşısında henüz daha seçilmemiş IMF'den borç alırım diyen bir ittifak var."

IMF talimatı Batı medyasından mı? IMF TALİMATI BATI MEDYASINDAN MI?
Koalisyon içinde koalisyon mu olacak? KOALİSYON İÇİNDE KOALİSYON MU OLACAK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6’lı koalisyona PKK’dan peş peşe destek açıklaması 6'LI KOALİSYONA PKK'DAN PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMASI
İttifak için ittifak hedefi! Gizli plan ne? İTTİFA İÇİN İTTİFA HEDEFİ! GİZLİ PLAN NE?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA