Kılıçdaroğlu neden IMF’den kredi alacaklarının sinyalini verdi? PKK’nın Millet İttifakı’na desteği ne anlama geliyor?

Sefer Aycan'ı öne çıkan mesajları:

"Şimdiden 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Burada HDP var aslında ve CHP'nin en büyük ortağı. HDP gizli şekilde ama en belirleyici en net şekilde ilişki kuran ve hesap yapan partidir. CHP'nin HDP ile ilişkisi yeni değil her zaman vardı. Tabi ki HDP'nin arkasında PKK var. MHP olarak bir tane terörist kalmayana kadar mücadelemizin sürmesini istiyoruz. Güvenlik güçlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda sonuna kadar destek veriyoruz. Bunun yanında biz HDP'nin kapatılması gerektiğini söylüyoruz. HDP ile PKK'nın ilişkisi açık şekilde ortadır. Birsi dağda birisi Meclis'te aynı zihniyete ve aynı söyleme sahiptir. Bizim HDP ve PKK'ya karşı tutumuz nettir.