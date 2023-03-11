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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan A Haber'de! OSB'lerde deprem sonrası üretim

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan A Haber’de! OSB’lerde deprem sonrası üretim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, A Haber muhabiri Barış Türel'e özel açıklamalarda bulundu. Varank, “KOSGEB acil destek kredisini gündeme aldık. Deprem bölgesinde sanayi ve üretim yeniden ayağa kalkacak” dedi.

OSB'lerde deprem sonrası üretim başladı. Bazı bölgelerde depremden 15 gün sonra çarklar dönmeye başladı. Afet Bölgesinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Bazı sanayicilerimiz 15 gün sonra üretime başladı. KOSGEB acil destek kredisini gündeme aldık. Deprem bölgesinde sanayi ve üretim yeniden ayağa kalkacak. Cazibe merkezleri destekleme programını gündeme alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamalar:

"Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim başladı. Şu anda bulunduğum tesis Türkiye'nin en büyük tekstil üretim noktalarında biri. Burada arkadaşlar depremden 15 gün sonra tekrar üretime başladılar. Bugün gün boyu sanayi sitelerini, üretici esnaflarımızı ziyaret ettik. Onlarla sohbet ettik dertlerini dinledik. Onarla ilgili neler yapacağımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk. 11 sanayi üretim tesislerinde yıkımın çok fazla olmadığını görebiliyoruz.

Bazı tesislerin içerisinde ufak tefek yıkılmalar var. Ama sanayicilerimiz bunları izale etmek için çalışıyor. Bölgede büyük bir afet yaşadık. İşçi kardeşlerimiz yaşadıkları şehri terk ettiler. Bu kardeşlerimiz yavaş yavaş şehirlerine dönmeye başladı. İçinde bulunduğumuz fabrikada 800 çalışan vardı, şu anda 200 çalışan ile üretim yapılıyor. Biz gerek işçi kardeşlerimizi geriye dönüşleri gerek üretim tesislerinin yeniden ayağa kaldırılması ile ilgili bakanlık olarak bir dizi tedbiri uygulamaya aldık.

Adımlarımızı vatandaşlarımız ve üreticilerimiz için atıyoruz. Küçük sanayi esnafı diyebileceğimiz sanayide dükkanları olan vatandaşlarımız için KOSGEB acil destek kredisini devreye aldık. Mikro işletmelere 250 bin TL'ye kadar küçük işletmelere 500 bin TL'ye kadar orta boy işletmelere 1 milyon TL'ye kadar faizsiz bir yılı geri ödemesiz 3 yıllık kredi vereceğiz. Eğer dükkanları tamamen yıkılmışsa bu rakamı yüzde 50 daha da arttıracağız. Yeter ki sanayi esnafı diyebileceğimiz küçük sanayide çalışan işletmelerimiz bir an önce ayağa kalksın.

11 il Türkiye ekonomisi açısında oldukça önemli bir bölge. Türkiye'nin GSYH sanayi içerisinde payı yüzde 27'yken bu 11 ilin ortalaması yüzde 40'larda. Dolayısıyla bizim burada sanayi ve üretimi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak bu şehirleri eski haline döndürebiliriz. Bir yandan acıları sarmaya çalışırken bir yandan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da Türkiye'de özellikle üretim anlamında tesisleri ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada çalışmalar peyderpey başlayacak. Bölgede OSB'lerde 4 bin ila 4 bin 200 fabrika mevcut, bunlardan 3 bin 600 tanesi üretime bir şekilde başladı. Bir kısmında kapasite oranları düşük bir kısmında oranlar yüksek.

Sanayi sitelerine baktığımız zaman 5 bine yakın iş yerinin yıkık ya da ağır hasarlı veya acil yıkılacak durumda olduğunu görebiliyoruz. Bunların tekrar yapılmasıyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı ile çalışıyoruz. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sanayi sitelerinin tekrar yapılmasıyla ilgili hızlıca devreye girecek."

OSB’lerde deprem sonrası üretim OSB'LERDE DEPREM SONRASI ÜRETİM
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