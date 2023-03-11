Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan A Haber’de! OSB’lerde deprem sonrası üretim

11 il Türkiye ekonomisi açısında oldukça önemli bir bölge. Türkiye'nin GSYH sanayi içerisinde payı yüzde 27'yken bu 11 ilin ortalaması yüzde 40'larda. Dolayısıyla bizim burada sanayi ve üretimi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak bu şehirleri eski haline döndürebiliriz. Bir yandan acıları sarmaya çalışırken bir yandan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da Türkiye'de özellikle üretim anlamında tesisleri ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada çalışmalar peyderpey başlayacak. Bölgede OSB'lerde 4 bin ila 4 bin 200 fabrika mevcut, bunlardan 3 bin 600 tanesi üretime bir şekilde başladı. Bir kısmında kapasite oranları düşük bir kısmında oranlar yüksek.