Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı? YSK’dan talepler sonrası flaş açıklama

2023 seçimlerine 2 ay kadar kısa bir süre kalırken özellikle İYİ Parti cephesinden "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi. Bu talep sonrası YSK konuya ilişkin kararını verdi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.