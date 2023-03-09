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Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı? YSK'dan talepler sonrası flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı? YSK’dan talepler sonrası flaş açıklama

Seçimlere az bir süre özellikle İYİ Parti cephesinden gelen "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri sonrası YSK'dan konuya ilişkin kararı belli oldu. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptığı açıklamada parmak boyası için yasal düzenleme gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine 2 ay kadar kısa bir süre kalırken özellikle İYİ Parti cephesinden "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talebi geldi. Bu talep sonrası YSK konuya ilişkin kararını verdi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.

"PARMAK BOYASI" UYGULAMA TALEBİ

Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

YSK: YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.

İYİ PARTİ'DEN TALEP GELMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu seçimlerde parmak boyası kullanılması gerektiğini vurgularken çağrıda bulunmuştu.

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