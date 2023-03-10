"2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?