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2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?

"2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?

"2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Peki, 2023 Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Seçim tarihi değişecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak bugün seçimleri yenileme kararı alacak ve karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

YSK TOPLANACAK

Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.

BÜROKRASİDEN İSTİFALAR

Karar ile birlikte bürokrasiden aday olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.

SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYACAK

YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

9 NİSAN'DA LİSTE TESLİMİ

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

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