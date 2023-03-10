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Tarihi seçim için tarihi gün! Başkan Erdoğan imzalayacak, YSK seçim takvimini ilan edecek

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 10:46
Güncelleme:10.03.2023 10:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri için kararnameyi açıklayacak. Başkan Erdoğan'ın seçim kararının bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. YSK da buna göre seçim takvimini ilan edecek. Peki seçim takvimi nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür değerlendirdi.
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