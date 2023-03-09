Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak! AK Parti'de seçim hazırlıkları | İşte 14 Mayıs seçimlerine doğru tüm süreç
Türkiye hafta sonundan itibaren seçim havasına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın seçim kararını imzalayacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak. İlk başvurular ne zaman alınacak? Son tarih ne? Parmak boyama uygulaması yeniden gelecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart günü seçim kararını imzalayacak. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları başlıyor.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş tüm süreci anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"YARIN İSTANBUL'DA ATILACAK"
24 saatten az bir süre kaldığını söyleyebiliriz Başkan Erdoğan'ın imzalayacağı seçim yenilenmesi kararı için.
Yarın bu imza İstanbul'da atılacak. Akabinde ise çok mükerrer beklemiyoruz ama Resmi Gazete'de en geç 11 Mart Cumartesi günü bu karar yayımlanmış olacak.
HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK
Yayımlandıktan sonra bazı noktalarda hareketlilik başlayacak. Onlardan bir tanesi YSK olacak. YSK seçim takvimini belirlemek üzere Cumartesi günü hemen toplantı yapmaya başlayacak. Akabinde ise AK Parti Genel Merkezi ve aynı zamanda tüm il başkanlıkları kapılarını aday adaylığı başvuruları için açacak. Dolayısıyla ilk başvurular AK Parti'ye Cumartesi günü itibariyle gelmeye başlamış olacak.
Elbette bunun son günü de var. 11-17 Mart tarihleri arasında bu başvurular alınacak. 17 Mart'ta başvurular biter bitmez de 18-19 Mart tarihleri arasında temayül yoklaması yapılacak.
İllerde partililere şu soru sorulacak ilinizden kimi milletvekili görmek istersiniz? YSK iller için kaç kişi söylediyse, örneğin İstanbul'da 98 milletvekili çıkartabiliyor bu durumda da il teşkilatlarına tam 98 kişinin ismini bildirmesi istenecek. Bu isimler yazılacak alt komisyon toplanacak yüzde 50 oranında bir eleme gerçekleşecek.
ÖNCE TEMAYÜL YOKLAMASI SONRA ALT KOMİSYON
Her komisyona da bir genel başkan yardımcısı başkanlık edecek. Alt komisyon bu elemeyi tamamladıktan sonra Mart sonu Nisan başı gibi bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği bir üst komisyon toplanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN İSİMLER ÜZERİNDE TEK TEK ÇALIŞACAK
Burası önemli çünkü Başkan Erdoğan her bir ismin üzerinde tek tek çalışacak. Listelerden çıkmayan isimler de dahil olabilir. Bazı sürpriz isimler gelebilir. İstifalar gelecek kamudan bunlar dahil olabilir. Tüm bunların dışında Başkan Erdoğan istiyor ki 3 dönem kuralı uygulansın. 25. dönem dışında kalan ama bütün kadroyu yenileyebilecek olan yeni yüzlerin geleceği eskimemiş yüzlerin olacağı bir 3 dönem kuralı devreye girecek ve bu kez yeni bir liste oluşturulacak.
Oluşturulan liste de 8-10 Nisan tarihi gibi YSK'nın açıklayacağı takvime göre de adaylık listeleri de adayların yer aldığı liste de YSK'ya teslim edilecek.
PARMAK BOYASI UYGULAMASI GELECEK Mİ?
Dikkatleri çeken birkaç husus var. Son günlerde mükerrer oyların önüne geçebilmek için parmak boyama uygulamasının yeniden gelmesi konuşuluyor. Öncelikle AK Parti'ye göre bu durum çok imkanlı bir durum değil. Çünkü önce önünde bir yasal engel var. Yasal engeli aşsalar bile yani yeni bir yasa hazırlığı içerisine girilse ve bu önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilse bile bu kez ortaya başka bir durum çıkacak. Anayasa'nın 67. Maddesi buna engel. O da bir şekilde değiştirildi diyelim ama bu kez ithalat süreci için geç kalındı. Türkiye'de bunun için yeterli sayıda bir boya bulunmuyor. Dolayısıyla bu durum biraz rafa kalkmış gibi.
DEPREMZEDELERİN HAK MAHRUMİYETİ OLMAYACAK
Bir diğer konu da şu. Depremzedelerin oy kullanması noktasında bir hassasiyet söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kararname hazırlığı içerisinde olduklarını ifade etmişti. Kararnamede ne yazacak diye sorduk bizlerde. Esasen şunu bekleyeceğiz 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde olan ama 6 Şubat sonrasında bulunduğu ili terk etmek durumunda kalan depremden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlar hak kaybına uğrarım endişesiyle yardımlardan faydalanamam endişesiyle adreslerini taşımaktan imtina ettiği görüldü.
Bu yüzden de hazırlanacak olan kararnamede siz adresinizi taşıyın 14 Mayıs tarihi geldiğinizde oylarını içinizden geldiği gibi kullanın sizin haklarınız saklı kalacak her türlü imkandan siz de faydalanacaksınız denilecek. O kararname de bunu kapsayacak. Bunun için YSK'nın takvimi açıklamasına gerek yok. Bugünden itibaren her an bu kararname yayınlanabilir. Zaten hazırlıklar da bu yönde şekillenmiş durumda.
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