Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak! AK Parti’de seçim hazırlıkları | İşte 14 Mayıs seçimlerine doğru tüm süreç

Bu yüzden de hazırlanacak olan kararnamede siz adresinizi taşıyın 14 Mayıs tarihi geldiğinizde oylarını içinizden geldiği gibi kullanın sizin haklarınız saklı kalacak her türlü imkandan siz de faydalanacaksınız denilecek. O kararname de bunu kapsayacak. Bunun için YSK'nın takvimi açıklamasına gerek yok. Bugünden itibaren her an bu kararname yayınlanabilir. Zaten hazırlıklar da bu yönde şekillenmiş durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN