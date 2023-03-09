Başkan Erdoğan yarın seçim kararını alacak! AK Parti’de seçim hazırlıkları | İşte 14 Mayıs seçimlerine doğru tüm süreç

HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

Yayımlandıktan sonra bazı noktalarda hareketlilik başlayacak. Onlardan bir tanesi YSK olacak. YSK seçim takvimini belirlemek üzere Cumartesi günü hemen toplantı yapmaya başlayacak. Akabinde ise AK Parti Genel Merkezi ve aynı zamanda tüm il başkanlıkları kapılarını aday adaylığı başvuruları için açacak. Dolayısıyla ilk başvurular AK Parti'ye Cumartesi günü itibariyle gelmeye başlamış olacak.

Elbette bunun son günü de var. 11-17 Mart tarihleri arasında bu başvurular alınacak. 17 Mart'ta başvurular biter bitmez de 18-19 Mart tarihleri arasında temayül yoklaması yapılacak.