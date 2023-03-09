Naci Görür İstanbul'dan sonra o illeri de uyardı! "9 şiddetinde hissedilecek" Erzincan'dan Bingöl'e kadar... Yeni depremler olacak mı?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzman isimler deprem fay hatları için detaylı açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hatları hakkında güncel detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Peki, İstanbul depremi olacak mı? Yeni büyük deprem bekleniyor mu?