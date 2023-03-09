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Naci Görür İstanbul'dan sonra o illeri de uyardı! "9 şiddetinde hissedilecek" Erzincan'dan Bingöl'e kadar... Yeni depremler olacak mı?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzman isimler deprem fay hatları için detaylı açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca büyük İstanbul depremi hakkında iddialar da yeniden gündeme geldi. "Yeni depremler olacak mı?" sorusunun yanıtı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. MTA tarafından Türkiye diri fay hatları hakkında güncel detaylar geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Peki, İstanbul depremi olacak mı? Yeni büyük deprem bekleniyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:55
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Naci Görür İstanbul’dan sonra o illeri de uyardı! 9 şiddetinde hissedilecek Erzincan’dan Bingöl’e kadar... Yeni depremler olacak mı?

SON DAKİKA! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde etkisini gösteren deprem felaketi sonrasında uzman isimlerin açıklamaları yakından takip ediliyor. Depremin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken, Türkiye'de birçok vatandaş İstanbul'da beklenen depremi araştırmaya başladı. Hal böyle olunca, "İstanbul'da deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, uzman isimlerin açıklamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Naci Görür İstanbul’dan sonra o illeri de uyardı! 9 şiddetinde hissedilecek Erzincan’dan Bingöl’e kadar... Yeni depremler olacak mı?

250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

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Naci Görür İstanbul’dan sonra o illeri de uyardı! 9 şiddetinde hissedilecek Erzincan’dan Bingöl’e kadar... Yeni depremler olacak mı?

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

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Naci Görür İstanbul’dan sonra o illeri de uyardı! 9 şiddetinde hissedilecek Erzincan’dan Bingöl’e kadar... Yeni depremler olacak mı?

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLABİLİR?

Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da beklenen deprem için araştırmalar sıklaştı. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil.

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Naci Görür İstanbul’dan sonra o illeri de uyardı! 9 şiddetinde hissedilecek Erzincan’dan Bingöl’e kadar... Yeni depremler olacak mı?

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?