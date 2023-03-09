09 Mart 2023, Perşembe
Depremde zarar gören raylar böyle onarılıyor! A Haber görüntüledi | Kombine Buraj Makinesi nedir? Nasıl çalışır?
Depremler 1275 kilometrelik demiryolu hattına büyük hasar verdi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem nedeniyle zarar gören demiryolu hattı onarılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Kombine buraj makinesinin zarar gören hattı nasıl onardığı görüntülendi.
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:03
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