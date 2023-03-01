Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kütükleri sorunu nasıl aşılacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel A Haber’de anlattı

Yani seçim ertelenecek mi ertelenmeyecek mi ne zaman olacak tartışmalarına Başkan Erdoğan noktayı koymuş oldu. Yani seçim 14 Mayıs'ta olacak. 10 Mart gibi de Başkan Erdoğan'ın bu kararı alması bekleniyor.

Sonrasında Türkiye hızlı bir şekilde seçime gidecek. YSK üyeleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Bunun yanı sıra dün İYİ Parti kurmayları da seçimin nasıl yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulundular CHP ve AK Parti grubunu da ziyaret ettiler.