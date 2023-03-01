Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kütükleri sorunu nasıl aşılacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel A Haber'de anlattı
Deprem felaketinin vurduğu 11 ilde depremzedeler nasıl oy kullanacak? Deprem bölgesinde seçim nasıl olacak? Seçmen kütükleriyle ilgili sorun nasıl aşılacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir taraftan da seçim var. Başkan Erdoğan grup toplantısında net bir cümle kurdu "14 Mayıs'ta millet gereğini yapacak" dedi.
Yani seçim ertelenecek mi ertelenmeyecek mi ne zaman olacak tartışmalarına Başkan Erdoğan noktayı koymuş oldu. Yani seçim 14 Mayıs'ta olacak. 10 Mart gibi de Başkan Erdoğan'ın bu kararı alması bekleniyor.
Sonrasında Türkiye hızlı bir şekilde seçime gidecek. YSK üyeleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Bunun yanı sıra dün İYİ Parti kurmayları da seçimin nasıl yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulundular CHP ve AK Parti grubunu da ziyaret ettiler.
Peki depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kütükleri sorunu nasıl aşılacak? AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MUHALEFET YAYGARAYA BAŞLADI"
Ben öncelikle depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum. Böyle bir felaketi yaşadık. Tabii ki ilk etapta seçim gündemimizde olmadı. Hep vatandaşın canıyla malıyla uğraşıyorduk. Acılarıyla dertleniyorduk onları tekrar ayağa kaldırmanın derdindeydik ama muhalefet hemen ikinci üçüncü gün seçimlerin ertelenme noktasında erteletmeyiz gibi hemen bir yaygaraya, bizde öyle bir düşünce olmamasına rağmen, başladılar.
SEÇİM TARİHİMİZ NETLEŞMİŞ OLDU
Sonunda gördüler ki normal süreç devam ediyor. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce dediği gibi vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta gerekli cevabı bunları verecektir diyerek de seçim tarihimiz netleşmiş oldu.
BİR ZABIT KATİBİ VEFAT ETTİ
Gerçekten 11 ili kapsayan bu depremde çoğu yer yıkıldı. Bu aşamada seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda YSK bölgedeki ilçe seçim müdürlükleri ve ilçe seçim kurulu başkanları nezdinde bir çalışmayı hemen ilk günden zaten başlatmıştı. Burada seçim personeli anlamında bir zabıt katibinin vefat ettiğini seçim müdürlükleri binasında fazla bir zayiatın olmadığını gözlemledi.
RAPOR SUNACAKLAR
Alana da YSK üyeleri değil de YSK'da görev yapan daire müdürleri ve genel müdürler bazında kişileri 11 ayrı heyet oluşturarak seçimden zarar görmüş olan yerleri tespit ettirip burada oy kullanma yerleri, oy kullanma malzemeleri seçim malzemeleri ile ilgili bir rapor kurulun gündemine getirip raporlaştırıp sunacaklar. Ondan sonra hangi tip önlemler alınacağı seçimin yönetileceği konusunda da bir fikir YSK üyelerine verilmiş olacak.
"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN"
Oradaki şartlar şu anda seçimi eldeki mevzuat anayasa gereği belirtilen tarihte yapılacak. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim işi geliyordu. Seçim işini Türkiye YSK'dan beri çok partili hayata geçtiğimizden beri en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi. Bu deprem dolayısıyla de yapılacak olan seçimi de hiç kimse merak etmesin yine en iyi şekilde Türkiye devletimiz ve YSK bunu en güzel manada neticelendirecektir.
SANDIKLAR BAŞKA İLLERE KONULABİLİR Mİ?
Elimizdeki mevcut mevzuata göre böyle bir imkan şu anda yok. Ama bütün siyasi partiler anlaşır böyle bir şey gündeme gelir o ayrı bir konu ama elimizdeki şu anda yürürlükteki uygulanacak mevzuata göre kim nerede ise oranın o seçim bölgesinin seçmeni oluyor ve orası için oy kullanıyor ve bir tek yurt dışı seçmeni hariç gelen depremzede kendi seçim bölgesinden farklı bir bölgeye eğer göç ettiyse oraya gitmişse orada misafir de olsa oranın seçmeni olarak kaydedilip ora için oy kullanacak.
Burada iki seçim türünü yapacağız. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği. Cumhurbaşkanlığı için dünyanın neresinde bulunursan bulun tek bir seçim çevresidir. Bunun aksi bir düzenleme olmadığı müddetçe milletvekilli seçimleri için gittikleri yerin seçmeni olup ora için oy kullanacaklar.
En büyük problem seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve güncellenmesi. Bu giden seçmenleri oradaki nüfus vatandaşlık genel müdürlüğü veya il nüfus müdürlükleri tarafından kayıt altına alınması ve oradaki adresleri yerleşim yerlerin bu otel olabilir pansiyon olabilir birinin yanında misafir olabilir ev kiralamış olabilir bunları kayıt altına alıp seçmen listelerinde yer almaları gerekiyor.
En kolay iş nereye sandığın konacağıdır. Seçmen listeleri düzenlenip güncelleme işlemini yaptıktan sonra sandığı çadıra da koyarsınız prefabrike de koyarsınız konteynere de koyarsınız. Bununla ilgili konteyner kentler oluşturuluyor çadır kentler oluşturuluyor. Hızlıca işlemlerin yapılıp seçmenlerin kaydedilmesi kendine en yakın konteynerde en yakın çadır kentte oylarını kullanması anlamında da ilçe seçim kurulları bununla ilgili bir çalışma yapıp sandıkları o mahallere kurarlar.
MEB'in açtığı prefabrik okullar da aynı zamanda oy verme yerleri olarak değerlendirilebilir.
Eğer yeterli gelmezse seçmenin bulunduğu yerde ilave konteynerler koyarak da oy verme günü bu işlemler yapılabilir.
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