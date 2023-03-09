09 Mart 2023, Perşembe
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AK Parti’de aday adaylığı başvuruları başlıyor! Başkan Erdoğan yarın seçim kararını imzalayacak
Beklenen güne 24 saatten az bir zaman kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul'da Türkiye'yi seçime götürecek kararı imzalayacak. Kararın ardından AK Parti de çalışmalara hız verecek, aday adaylığı başvurularını 11 Mart Cumartesi günü 81 ilin tamamında almaya başlayacak. İşte adayları bekleyen o süreç...