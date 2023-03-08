Mahmut Övür'den seçim öncesi provokasyon uyarısı: Farklı aktörler devreye girecek sakin bir süreç olmayacak
Altılı koalisyonda yaşanan büyük adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla biraz durulurken ittifak içinde şimdi de HDP gerginliği yaşanıyor. Diğer yandan yaşanan sürece Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra geri dönmesi damga vururken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yaşanan süreci değerlendirdi. Övür, Akşener'in masaya dönmesiyle birlikte kendisini bitirdiğini söylerken "Kılıçdaroğlu kendi stratejisiyse diğerlerini kendisine mahkum etti" dedi. Ayrıca uyarılarda bulunan Övür ülke genelinde farklı aktörlerin devreye sokulacağını söylerken "Uyutulmuş hücreler ortaya çıkacak. Önümüzdeki seçim süreci sakin olmayacak." dedi. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklanırken yaşanan sürece Meral Akşener'in saatler içinde masadan kalkıp yeniden oturması damga vurdu.
Akşener'in masaya dönüşünün arkasında nelerin olduğu merak edilirken yaşanan süreci Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı.
İYİ PARTİ HDP'DEN ALERJİ DUYAN KISIMLARDAN OY ALACAKTI
Millet İttifakı iyi bir strateji izlediler. Meral Akşener'in gidişi sonrasında ben bir yazı yazdım. CHP HDP'ye yaklaşacak. Milliyetçi ve laik alan boş kalacaktı. Bu durumda İYİ Parti hem muhalefet edecekti hem de HDP'den alerji duyan kısımlardan oy alacaktı.
STRATEJİ SONUCU KILIÇDAROĞLU'NA MAHKUM OLUNDU
Aday belirlememe süreci bile bir stratejiydi. Akşener'i bu noktaya tutmak da bir plandı. Olay öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu'na mahkum olundu. İYİ Parti sosyolojisi "Biz neden Demokrat Parti ile aynı bakanlığı alalım" dediler. Ancak öyle bir durum yaşandı ki hepsi birden dağılacağız korkusuyla Kılıçdaroğlu'na mahkum olundu.
İMAMOĞLU'NU DA ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞAN AKIL...
İmamoğlu da bence Kılıçdaroğlu'na mahkum oldu. İmamoğlu'nu oraya dikerek onu da öne çıkarmaya çalışan akıl Kılıçdaroğlu'nu ortaya getirdi.
AKŞENER KENDİSİNİ BİTİRDİ
Meral Akşener'in ayrılık sonrasında tekrardan masaya dönmesi bir planın parçası mıydı bu bilinmiyor ama Akşener kendisini bitirdi.
FARKLI AKTÖRLER DEVREYE SOKULACAK
İster deprem olsun ister olmasın Kılıçdaroğlu kendi stratejisiyse diğerlerini kendine bağladı. Bu süreçten sonra farklı aktörler de devreye sokulacak. Tribünlerde yeşili hatırlatan akıl kimse bu strateji sürecek. Uyutulmuş hücreler ortaya çıkacak. Önümüzdeki seçim süreci sakin olmayacak.
BIDEN YILLAR ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'de muhalefete destek vermeleri gerektiğini ifade ederken "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.
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