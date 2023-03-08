Mahmut Övür’den seçim öncesi provokasyon uyarısı: Farklı aktörler devreye girecek sakin bir süreç olmayacak

STRATEJİ SONUCU KILIÇDAROĞLU'NA MAHKUM OLUNDU

Aday belirlememe süreci bile bir stratejiydi. Akşener'i bu noktaya tutmak da bir plandı. Olay öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu'na mahkum olundu. İYİ Parti sosyolojisi "Biz neden Demokrat Parti ile aynı bakanlığı alalım" dediler. Ancak öyle bir durum yaşandı ki hepsi birden dağılacağız korkusuyla Kılıçdaroğlu'na mahkum olundu.