Deprem Profesörü Şükrü Ersoy’dan deprem açıklaması: Hatay’ın çok önemli bir sınav vereceğini 1.5 ay önce söyledim

"YAKINLARIMI KAYBETTİM"

Ablamın oğlu vefat etti. Bir de onun 2 küçük yavrusu… Üçüzü vardı. 2 tanesi vefat etti. Kendi acılarımızın yasını bile tutamıyoruz. O kadar farklı haberler alıyoruz ki! Bir bakıyorum okuldaki arkadaşı vefat etmiş. Onun çocuğu vefat etmiş. Listelere bakıyorum. Bu korkunç bir şey.