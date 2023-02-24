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Deprem Profesörü Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması: Hatay’ın çok önemli bir sınav vereceğini 1.5 ay önce söyledim

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Deprem Profesörü Şükrü Ersoy’dan deprem açıklaması: Hatay’ın çok önemli bir sınav vereceğini 1.5 ay önce söyledim

Bir yanda hayatını kaybeden onlarca can, diğer yanda hayaller, umutlar, yaşanmışlıklar, acı hatıralar... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremde büyük yıkım yaşandı. Profesör Şükrü Ersoy, depremin en çok etkilendiği Hatay Kırıkhan’da doğup büyüdüğü yerde yakınlarını kaybetti. A Haber'e çarpıcı açıklamalar yapan ve duygu yüklü mesajlar veren Ersoy, "Üstelik ben bir buçuk ay önce buradaydım. Buranın bir deprem bölgesi olduğunu Hatay’ın çok önemli bir sınav vereceğini 1.5 ay önce söyledim. Burası için çırpındım ama bazı şeyler değişmiyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli korkunç depremde yaşanan büyük yıkım sonrası Hatay Kırıkhan'da Deprem Profesörü Şükrü Ersoy, yakınlarını kaybetti.

A Haber, yıllarca deprem konusunda uyarılarını ekranlara getirdiği Şükrü Ersoy'a bu kez bir deprem mağduru olarak mikrofon uzattı.

Şükrü Ersoy şunları kaydetti:

"GÖRÜNCE KÖTÜ OLDUM"

Görmek ile görmemek arasında çok karasızdım aslında burayı. Dedim son kez gideyim göreyim. Doğduğum yer ve 70 senelik ev. Hali hazırda oturmamaktayız. Hep başkalarına veriyorduk ihtiyaçlar görülsün diye. Fakat şu halini görünce bütün anılarım depreşti. O güzel günler, bahçemizde meyve ağaçları, çiçekler, neşeli sohbetler… Şu verandada oturup masalardaki sohbetler aklıma geldi. Görünce kötü oldum.

"YAKINLARIMI KAYBETTİM"

Ablamın oğlu vefat etti. Bir de onun 2 küçük yavrusu… Üçüzü vardı. 2 tanesi vefat etti. Kendi acılarımızın yasını bile tutamıyoruz. O kadar farklı haberler alıyoruz ki! Bir bakıyorum okuldaki arkadaşı vefat etmiş. Onun çocuğu vefat etmiş. Listelere bakıyorum. Bu korkunç bir şey.

"HATAY'IN ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV VERECEĞİNİ 1.5 AY ÖNCE SÖYLEDİM"

Üstelik ben bir buçuk ay önce buradaydım. Buranın bir deprem bölgesi olduğunu Hatay'ın çok önemli bir sınav vereceğini 1.5 ay önce söyledim. Burası için çırpındım ama bazı şeyler değişmiyor.

"BENİM İÇİN BURASI SON NOKTA OLDU"

Ben burada doğdum büyüdüm. Dolaysıyla ben tanımıyorum ama beni tanıyanlar çıkıyor. Birbirimize baş sağlığı diliyoruz. Hatay'ın her tarafını dolaştım ama şuraya gelince herhalde son nokta oldu benim için. Çok duygulandım yani.

"DERİN DUYGULAR İÇİNDEYİM"

Şuranın her boyasında, çivisinde, tahtasında, her yerinde bir anım var. Birden annemi, babamı, abilerimi canlı hissettim. Çok çok derin duygular içindeyim. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Benim bile kaldıracak gücüm yok.

Şükrü Ersoy’dan deprem açıklaması ŞÜKRÜ ERSOY'DAN "DEPREM" AÇIKLAMASI

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