Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Deprem bölgesinde 43 bin sosyal konutun ihalesi tamamlandı

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYALIM"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtıklarını, bunu bir milli güvenlik, beka meselesi olduğunu belirterek "Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım." açıklamasında bulundu.

Kurum, "Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz." dedi.

DEPREM KONUTLARI



Bakan Kurum, deprem konutlarına ilişkin "1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurum, "İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz." dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE 43 BİN SOSYAL KONUTUN İHALESİ TAMAM"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladıklarını, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceklerini açıkladı.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN "KONUT" AÇIKLAMASI



Bakan Kurum, "11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz. Buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlığı ortaya koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'da dönüşmesi gereken her yerde devletin tüm imkanlarıyla dönüşüm sürecini daha da artırarak devam edeceğini açıkladı.

ENKAZIN KALDIRILMASI ÇALIŞMASI VE GERİ DÖNÜŞÜM MESELESİ



Bakan Kurum, "Depremin ardından ortaya çıkan molozu çevresel tüm tedbirleri alarak geri dönüşüme alacağız. Dönüştürerek şehirlere zarar vermeyecek şekilde yönetmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kurum, "Şubat ayı sonuna kadar 14 bin konutun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız." dedi. Depremden etkilenen illerdeki konut projelerine ilişkin olarak "Net 93 metrekare olan 3 artı 1 köy konutlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız." açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgesini, yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacağını belirterek "TOKİ'nin inşa ettiği 1 milyon 180 bin konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa, yeni yapılacak konutlarımızı da bu anlayışla, hassasiyetle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.